В России четыре из пяти производителей БАДов не имеют реального производства

Почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок, проверенных Центром развития перспективных технологий (оператор «Честного знака») совместно с Роспотребнадзором, не имеют реального производства. Об этом на заседании совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, пишет «КоммерсантЪ». Из 32 проверенных компаний лишь шесть подтвердили выпуск продукции; по указанным адресам «цехов» нередко обнаруживались жилые дома, гостиницы или пустыри.

Мониторинг вели полгода по поручению Минпромторга и запускали в отношении участников с «подозрительным» поведением в системе маркировки. Среди ключевых триггеров — ввод в оборот БАДов под чужими товарными знаками, свежие нарушения, зафиксированные Роспотребнадзором, отсутствие у юрлица ОКВЭД, соответствующего производству БАДов, а также указание иностранной страны как изготовителя при российских разрешительных документах. «Мы столкнулись с ситуациями, когда юрлица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для фактически импортируемых товаров», — уточнил Юсупов.

Для пресечения схем Минпромторг подготовил проект постановления, который наделит ЦРПТ правом официально отказывать в выдаче кодов маркировки до устранения нарушений. По оценке «Честного знака», доля нелегальных БАДов может достигать 16% оборота, а «серый» сегмент особенно активен в онлайн-торговле. Ранее общественные организации сообщали о находках незарегистрированных в РФ препаратов, продаваемых под видом добавок на маркетплейсах.

Инициатива по ужесточению доступа к маркировке, по задумке ведомств, должна очистить рынок, повысить прослеживаемость и снизить риски для потребителей, которые сталкиваются с продукцией ненадлежащего качества и непрозрачного происхождения.