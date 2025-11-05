За пять лет приставы в России взыскали алиментов на четверть триллиона рублей

Судебные приставы России за последние пять лет взыскали с граждан свыше 258 млрд руб. алиментов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в интервью РИА Новости, пишет Газета.Ru. По его словам, снижение совокупной задолженности по алиментам способствует росту регулярных платежей: только за первые девять месяцев текущего года взыскано почти 74 млрд руб.

Аристов уточнил, что в реестре должников по алиментным обязательствам сейчас числится более 300 тыс. человек. Ведомство продолжает применять комплекс мер принудительного исполнения, включая ограничения на выезд за границу, временное ограничение права управления транспортом и арест имущества, что, по данным службы, стимулирует погашение долгов и повышает дисциплину плательщиков.

В целом за период с января по сентябрь 2025 года ФССП взыскала с россиян свыше 900 млрд руб. по всем категориям исполнительных производств. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года (845 млрд руб.), что, по оценке службы, связано как с цифровизацией процедур взыскания, так и с более активным взаимодействием с кредитными организациями и государственными информационными системами.