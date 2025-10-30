В России может появиться система для покупки красивых автономеров

В Госдуме предложили узаконить платное резервирование государственных регистрационных знаков через портал «Госуслуги», пишет Газета.Ru. Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату парламента. В пояснительной записке отмечается, что инициатива позволит «вывести рынок “красивых” автономеров из тени», а официальный механизм через «Госуслуги» сделает получение конкретного знака прозрачным, удобным и одинаково доступным для всех автовладельцев.

Ранее идею продажи «красивых» номеров на «Госуслугах» поддержал президент РФ Владимир Путин. С инициативой выступал лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, подчеркнувший, что нормативная база уже подготовлена, но решение откладывалось; глава государства заявлял, что не видит препятствий для реализации.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьёва напомнила, что и сейчас получить привлекательную комбинацию законно возможно в ряде случаев. Во-первых, при продаже автомобиля владелец вправе подать заявление на сохранение номерных знаков за собой — они хранятся на его имя в течение установленного срока (как правило, до года). Во-вторых, допустим сценарий покупки «неходового» старого автомобиля с желаемыми номерами..