Всего с начала года в аппарате управления и филиалах АО «Транснефть – Сибирь» проведено 9 донорских акций, в которых приняли участие более 350 работников. Общий объем донации составил более 150 л крови и ее компонентов.

«Я сегодня впервые стала донором. Когда прошла медицинское обследование перед процедурой, мне сказали, что у меня редкая группа крови, очень востребованная, это меня вдохновило», – отметила участник донорского движения АО «Транснефть – Сибирь» Алиса Ершова .

Среди участников акции были и опытные доноры, и те, кто решил пройти процедуру донации первый раз.

«Добровольцы «Транснефть – Сибири» являются активными донорами. В этот раз акция проходила два дня, так как количество желающих увеличилось почти в два раза – до 108 человек», – рассказала заведующая отделом обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Тюменской областной станции переливания крови, врач трансфузиолог Марина Кочеткова .

Волонтеры аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») приняли участие в донорской акции и сдали почти 50 л крови и ее компонентов. Процедура проводилась в передвижном пункте сдачи крови Тюменской областной станции переливания крови. Полученная кровь после исследований направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

