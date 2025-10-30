Тюменские продукты оценили на агровыставке в Екатеринбурге

Тюменские производители представили свою продукцию на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Посетители выставки смогли оценить молочную и мясную продукцию, сыры, овощи и другие товары, произведенные в Тюменской области. Экспозицию региона посетил полномочный представитель президента на Урале Артём Жога. Об этом на личной странице в социальной сети рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Гостям рассказали об инвестиционных проектах в АПК, в том числе о строительстве второй очереди племенного репродуктора индейки в Упоровском муниципальном округе.
Особое внимание посетителей привлекли тюменские продукты, в частности сублимированная клубника, технология производства которой позволяет сохранить до 99% витаминов и полезных свойств свежих ягод. Производитель планирует выйти на рынок Китая.
Ученые НИИСХ Северного Зауралья представили достижения тюменской аграрной науки. За 60 лет работы ими было создано 117 сортов культур, активно используемых в растениеводстве. Благодаря усилиям ученых, регион даже в зоне рискованного земледелия добивается высоких результатов: в этом году ожидается рекордная урожайность зерновых и зернобобовых – 30 ц/га.
— Наш АПК уже много лет полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона. Растёт экспорт. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики региона. Гордимся достижениями тюменских аграриев, — подчеркнул глава региона.