Южный обход Тюмени сделают платным для жителей других городов

Участок трассы М-12 «Восток», включающий Южный обход Тюмени, будет платным. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии, уточнив, что оплата проезда не коснётся жителей Тюмени. «Ведутся необходимые подготовительные работы, передача земли, корректируется проект с учетом того, что дорога будет реализована через концессию. Проезд будет платный для иногородних. По планам, летом 2026 года начнутся строительные работы», — сказал глава региона, сообщает РБК-Тюмень.

Строительство Южного обхода протяжённостью около 20 км запланировано на период с 2026 по 2029 годы. Новый объект войдёт в состав федеральной магистрали М-12 «Восток», которую правительство планирует продлить до Омска. По словам губернатора, корректировка проекта связана с переходом к концессионной модели, что предусматривает платный режим эксплуатации для транзитного транспорта при сохранении преференций для местных жителей.