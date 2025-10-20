Тюменцы выбирают лучшее выступление на фестивале «Покров»

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в минувшие выходные развернулся масштабный праздник – областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров», объединивший около полутора тысяч жителей и гостей города.

В программе фестиваля были представлены концерт «Голоса родной Земли», мастер-классы по различным ремеслам, выставка-ярмарка «Город мастеров», а также русские игры и забавы для всей семьи. Посетители смогли попробовать себя в роли ремесленника, танцора или певца, ощутив энергию народного единства и сопричастности к русской культуре, рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области.

– Областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» даёт уникальную возможность прикоснуться к народным традициям, истокам и стать частью общего культурного пространства. Такой формат, основанный на интерактивности и сопричастности, укрепляет межнациональное согласие и способствует сохранению многообразия культур в нашем регионе, – отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

В настоящее время на странице комитета по делам национальностей Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» проходит народное голосование за лучшее выступление на фестивале. Подведение итогов состоится 21 октября.