«Тобольск – ключ к Сибири»: бренд города признан лучшим в России

Тобольск стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2025» в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования». Город представил на конкурс бренд «Тобольск – ключ к Сибири», объединяющий культурные, туристические и деловые инициативы, отражающий характер города, его историю и современную энергию.

– Город на Иртыше не оставляет равнодушным никого из гостей. За последние несколько лет в Тобольске качественно изменилась городская среда. Благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнёром – компанией СИБУР – муниципалитет по праву считается одним из самых благоустроенных в России, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Результатом этой работы стал рост туристического потока: в 2024 году город посетили почти 400 тысяч человек, что вдвое больше, чем в 2021 году. В перспективе к 2030 году планируется увеличение туристического потока до 850 тысяч человек.

Конкурс, проводимый с 2017 года, является важной площадкой для выявления эффективных управленческих решений на уровне муниципалитетов. Победа Тобольска подчеркивает успешную работу по формированию привлекательного имиджа города и развитию туризма.