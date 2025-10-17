Минюст предложил ввести пробацию для осужденных, участвовавших в военной операции

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,0839   EUR  92,0834  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    16 октября в 12:12
    1032 2
  • Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    Сегодня в 18:03
    24 0
  • ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    Сегодня в 17:43
    74 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    Сегодня в 17:18
    118 0
  • В сургутском аэропорту теперь можно бесплатно попить воды сразу в нескольких точках терминала

    В сургутском аэропорту теперь можно бесплатно попить воды сразу в нескольких точках терминала

    Сегодня в 16:59
    135 0 
  • ​Жители Сургута пожаловались на вырубку деревьев в центре города

    ​Жители Сургута пожаловались на вырубку деревьев в центре города

    Сегодня в 16:54
    169 0
  • ​Семья из Югры стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

    ​Семья из Югры стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

    Сегодня в 16:49
    152 0
  • ​Компании Югры представили свои разработки на Российской энергетической неделе

    ​Компании Югры представили свои разработки на Российской энергетической неделе

    Сегодня в 16:29
    155 0
  • Сургутская ГРЭС-2: ремонты по плану

    Сургутская ГРЭС-2: ремонты по плану

    Сегодня в 16:02
    170 0
  • ​Дорожные службы Сургута полностью готовы к зимнему сезону

    ​Дорожные службы Сургута полностью готовы к зимнему сезону

    Сегодня в 14:33
    240 0
  • Югорчанам напомнили, как сберечь жилье от пожаров, вызываемых обогревателями

    Югорчанам напомнили, как сберечь жилье от пожаров, вызываемых обогревателями

    Сегодня в 14:28
    207 0
  • ​Максим Слепов рассказал, какие перспективы для Сургута и Югры открывает новый мост через Обь

    ​Максим Слепов рассказал, какие перспективы для Сургута и Югры открывает новый мост через Обь

    Сегодня в 12:56
    289 0
  • ​В Сургуте дорогу, соединяющую улицу Киртбая с Тюменским трактом, построят с велодорожками, ливневкой и двумя остановками

    ​В Сургуте дорогу, соединяющую улицу Киртбая с Тюменским трактом, построят с велодорожками, ливневкой и двумя остановками

    Сегодня в 12:50
    301 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:

Радует, я нуждаюсь в покупке жилья 19.8%

Не радует, я инвестировал в жилье 24.4%

Мне все равно 55.8%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:

Милонов совершенно прав 15.2%

Милонов скоморошничает 81.8%

Не знаю 3%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:

Хорошее, предполагаю здесь жить всегда 32.5%

Хорошее, но переехал бы 45%

Плохое, переехал бы 11.3%

Не испытываю никаких эмоций по отношению к Сургуту - город как город 11.3%

Всего голосов: 80

Комментировать
0
Больше опросов

В Минюсте России предложили создать систему ресоциализации для ранее осужденных участников СВО

Минюст предложил ввести пробацию для осужденных, участвовавших в военной операции

В Минюсте России предложили создать систему ресоциализации для ранее осужденных участников СВО
Фото Freepik

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект федерального закона, который предусматривает право на пробацию — ресоциализацию и социальную адаптацию — для граждан, призванных или заключивших контракт на участие в военной операции на Украине, ранее осужденных или освобожденных от наказания.

Как поясняется на официальном сайте Минюста, законопроект направлен на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: условно осужденным, освобожденным от наказания или получившим отсрочку его исполнения в связи с прохождением военной службы. Предлагаемые изменения, по мнению разработчиков, будут способствовать более быстрому возвращению таких граждан к мирной жизни и снижению рецидивной преступности.

Согласно проекту, обратиться с заявлением о применении пробации можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы. В случае наличия уважительных причин срок подачи обращения может быть продлён.

После подачи заявления уголовно-исполнительная инспекция составит индивидуальную программу, направленную на восстановление социальных связей. В рамках пробации человеку могут быть предоставлены консультации по правовым и социальным вопросам, психологическая и медицинская помощь, а также содействие в восстановлении документов, трудоустройстве, получении образования, оформлении пенсии или пособия по безработице.

Институт пробации начал действовать в России в 2024 году. В его рамках применяются три модели: исполнительная пробация (при наказаниях, не связанных с лишением свободы), пенитенциарная (на этапе подготовки к освобождению из мест заключения) и постпенитенциарная (для уже освободившихся граждан).

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, лица, принимавшие участие в боевых действиях, также сталкиваются с трудностями адаптации — такими как поиск работы или восстановление документов. По его словам, если прохождение военной службы снимает правовое бремя, то пробация должна снять социальное, предоставив необходимые инструменты для интеграции в мирную жизнь.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:28, просмотров: 282, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 886
  2. В 2025 году в Югре заменят почти 400 лифтов. Из них абсолютное большинство — в Нижневартовске 611
  3. ​Тюменская область укрепляет энергетическую безопасность для дальнейшего развития 566
  4. ​Тюменские семьи удостоены высоких наград за укрепление семейных ценностей и патриотизм 518
  5. ​Тюменский опыт импортозамещения представлен на Российской энергетической неделе 517
  6. ​Тюменская область делится опытом развития малых территорий на Всероссийском муниципальном форуме 495
  7. ​Замглавы Сургута представит Югру на первом фестивале «100 лучших просветителей УрФО» 319
  8. ​Более 80 иностранцев выдворены из Сургута за нарушение миграционных законов. Еще 200 — на очереди 304
  9. ​Сургутяне услышат «механизмы нежности»: в «Стерхе» выступит баянист из Санкт-Петербурга Андрей Дикоев 303
  10. ​В Сургуте дорогу, соединяющую улицу Киртбая с Тюменским трактом, построят с велодорожками, ливневкой и двумя остановками 301
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2276
  2. Диана Филатова: «Сон, питание и движение – основа ментального здоровья в осенний период» 1941
  3. Запрет на хиджабы в школах — правильное решение, дающее понять — наши гости должны чтить местные нормы 1695
  4. В ХМАО подешевели новые смартфоны. Сильнее всего упали в цене Xiaomi и iPhone Xr 1634
  5. Пять представителей Югры стали лауреатами общественной премии «Гордость нации – 2025» в УрФО 1631
  6. ​Представители Югры изучают тюменский опыт в строительной сфере 1615
  7. Югорские врачи спасли от ампутации единственную ногу 69-летнему пациенту 1598
  8. В Сургуте пройдет «День с финно-уграми»: музыка, легенды и мастер-классы 1558
  9. Югорчанина оштрафовали за запуск беспилотника 1515
  10. ​Тюменские деятели культуры и студенты отмечены премией «Гордость нации» 1496
  1. ​Где концерты, Зин? 8400
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6628
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5545
  4. Погуляем, поедим 5429
  5. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 5084
  6. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5043
  7. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4756
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4718
  9. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4473
  10. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4290

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика