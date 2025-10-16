Тюмень представит лучшие практики урбанистики на региональном дне форума «Малая Родина – сила России»

Тюменская область представила опыт развития малых городов и сельских территорий на Всероссийском муниципальном форуме.

Делегация Тюменской области принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России», проходящем в Минеральных Водах. На форуме обсуждаются вопросы современного развития малых городов и сельских территорий, а также партнерство государства и бизнеса.

В состав тюменской делегации входят глава Тобольска Петр Вагин, представитель аппарата губернатора Тюменской области Анна Василенко, руководитель бренда «Моя территория» Ирина Мустыгина и управляющий делами «Совета муниципальных образований Тюменской области» Егор Быстров.

Участники представляют опыт региона в создании комфортной среды для жизни, развитии социальной инфраструктуры и поддержке местных инициатив. Петр Вагин, выступая на сессии, отметил важность взаимодействия органов местного самоуправления с бизнесом для реализации проектов, направленных на повышение качества жизни граждан. По его словам, Тюменская область активно привлекает инвестиции в развитие малых городов и сельских территорий, что позволяет создавать новые рабочие места, улучшать благоустройство и строить современные объекты социальной инфраструктуры.

В ноябре Тюмень примет региональный день форума, который будет посвящен вопросам урбанистики и архитектуры.

Форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина и является площадкой для обмена опытом и выработки решений по развитию малых городов и сельских территорий.