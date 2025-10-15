Бывшего министра энергетики Пермского края Александра Фенева подозревают в серии краж продуктов из супермаркетов

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев оказался в центре скандала − его подозревают в серии краж продуктов из супермаркетов. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации журналистов, Фенев действовал по одной и той же схеме: складывал в пакет товары с полок магазина, затем шел за заказом, оформленным заранее. Далее он оплачивал только свой заказ и покидал магазин. Такое поведение заметили сотрудники магазинов, после чего в ситуацию вмешалась Росгвардия. Именно ее бойцам удалось установить личность злоумышленника.

В полиции изданию подтвердили: за экс-чиновником числится целая серия подобных эпизодов. Официальные комментарии от силовых структур пока не опубликованы.

Кроме того, Ura.ru напоминает, что Александр Фенев имеет богатую «историю» с долгами. Еще в 2013 году его привлекали к ответственности за неуплату административного штрафа и транспортного налога − сумма задолженности тогда составила 44 тысячи рублей. В более поздний период, в 2022 году, стало известно, что экс-чиновник не вносит платежи за жилищно-коммунальные услуги. ТСЖ подало иск в суд, в котором указало, что общая сумма долга превышает 418 тысяч рублей. Позднее Фенев частично погасил задолженность, однако после перерасчета ему все равно пришлось выплатить около 258 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки.

В 2024 году Фенев, долгое время отсутствовавший в публичной повестке, трудоустроился в ПГНИУ, передает Properm.ru. Он стал исполняющим обязанности начальника хозяйственного управления Пермского государственного национального исследовательского университета. В зоне ответственности экс-чиновника − создание комфортной среды в кампусе вуза, реконструкция корпусов и прочая хозяйственная деятельность.