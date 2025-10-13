Ишим принял Слет казачьей молодежи: спорт, культура и современные технологии

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=gzjPPFmCDsQEpxLzjWz8m5xbr5pzkx0jUlrDV4BUZunhU2fGamQZV3SZsZsvNUhRsn/S1EkAYyKV7Uu2er+YvD+7gQzeY7xkZnLo2U3sb1wEvhpqJ/vqOHux3oKjEkvq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=gzjPPFmCDsQEpxLzjWz8m5xbr5pzkx0jUlrDV4BUZunhU2fGamQZV3SZsZsvNUhRsn/S1EkAYyKV7Uu2er+YvD+7gQzeY7xkZnLo2U3sb1wEvhpqJ/vqOHux3oKjEkvq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yURn7RVmY0JGkjJROnlcndY79Rg2RAudwtGGJV/mtHhnkZymsUsBuqgzlVfV788QACfTo8hoFgZ7QNivtY7W7vOJ2bj2wk6UR28wMjWpZ4ip3j3VxgRZjjFlD437lBFy"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yURn7RVmY0JGkjJROnlcndY79Rg2RAudwtGGJV/mtHhnkZymsUsBuqgzlVfV788QACfTo8hoFgZ7QNivtY7W7vOJ2bj2wk6UR28wMjWpZ4ip3j3VxgRZjjFlD437lBFy"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=gzjPPFmCDsQEpxLzjWz8m5xbr5pzkx0jUlrDV4BUZunhU2fGamQZV3SZsZsvNUhRsn/S1EkAYyKV7Uu2er+YvD+7gQzeY7xkZnLo2U3sb1wEvhpqJ/vqOHux3oKjEkvq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=gzjPPFmCDsQEpxLzjWz8m5xbr5pzkx0jUlrDV4BUZunhU2fGamQZV3SZsZsvNUhRsn/S1EkAYyKV7Uu2er+YvD+7gQzeY7xkZnLo2U3sb1wEvhpqJ/vqOHux3oKjEkvq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yURn7RVmY0JGkjJROnlcndY79Rg2RAudwtGGJV/mtHhnkZymsUsBuqgzlVfV788QACfTo8hoFgZ7QNivtY7W7vOJ2bj2wk6UR28wMjWpZ4ip3j3VxgRZjjFlD437lBFy"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yURn7RVmY0JGkjJROnlcndY79Rg2RAudwtGGJV/mtHhnkZymsUsBuqgzlVfV788QACfTo8hoFgZ7QNivtY7W7vOJ2bj2wk6UR28wMjWpZ4ip3j3VxgRZjjFlD437lBFy"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8548   EUR  93,9181  

Новости

Больше новостей
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
Предложение брать социальный налог с неработающих здоровых граждан - это:

Справедливо 50%

Обдиралово 38.3%

Не знаю 11.7%

Всего голосов: 94

Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

Ишим принял Слет казачьей молодежи: спорт, культура и современные технологии

​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники
t.me/kdn_to

В Ишиме состоялся шестой региональный Слет казачьей молодежи и спортивный турнир «Кубок Ермака», собравший 150 участников из кадетских казачьих классов и школ Ишима, Ялуторовска, Ишимского, Бердюжского и Нижнетавдинского округов.

Участники слета не только продемонстрировали свою силу и ловкость в традиционных казачьих спортивных дисциплинах – эстафете, перетягивании каната и гиревом спорте, – но и проверили знания истории и сразятся в интеллектуальной игре.

Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы по казачьей культуре, тактической подготовке, пилотированию беспилотных аппаратов и управлению беспилотными танками.

– Слет казачьей молодежи — это символ преемственности поколений, сохранения культурного наследия казаков и укрепления дружбы народов нашего региона, - подчеркнул председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. – В настоящее время как никогда важно помнить, что мы наследники этих патриотических традиций и на наших плечах лежит ответственность за воспитание подрастающего поколения на тех же идеалах и ценностях.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствуют атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области (ОКОТО) Сергей Захарченко, ветеран СВО и участник программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области» Даурен Елеманов, начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам национальностей Тюменской области Эльмира Алиева и председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» Виктор Клишев.


нравится (0) не нравится (0)
13 октября в 21:25, просмотров: 209, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте из горящей многоэтажки спасли семь человек 722
  2. ​СМИ: экс-главу Сургута Андрея Филатова освободили из-под домашнего ареста 510
  3. ​Рейс «Сургут – Уфа» задержали почти на сутки. Прокуратура начала проверку 429
  4. В Сургуте завершают благоустройство вокруг последнего проблемного дома в ЖК «Уютный-2» 419
  5. Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности 417
  6. ​ЦБ отменил голосование за символы на 500-рублевой банкноте из-за накрутки голосов 409
  7. В Сургуте собрали портфели для многодетных семей и детей участников СВО 407
  8. В Сургуте готов новый участок дороги на улице Усольцева, а ремонт на проспекте Ленина почти завершен 401
  9. ​Стабильный рост: население снова увеличивает вклады 399
  10. Сургутяне высадили очередные 200 деревьев и кустарников в разных районах города 393
  1. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4404
  2. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 3609
  3. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 3203
  4. В Югре и России ужесточились правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам 2127
  5. Завершение ремонта в колледже имени Знаменского в Сургуте перенесли более чем на полгода 2012
  6. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 1899
  7. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 1816
  8. Сургутские врачи девять лет боролись за жизнь пациентки с сложной онкологией — и преуспели 1725
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША 1683
  10. В Когалыме после укуса щенка мужчина чуть не лишился руки 1580
  1. Честная пятидневка 11599
  2. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 8555
  3. ​Где концерты, Зин? 6906
  4. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 5983
  5. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5166
  6. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4863
  7. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4580
  8. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4404
  9. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4292
  10. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 3947

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика