В России продолжается работа по выдворению нелегальных мигрантов — Володин

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,9589   EUR  92,6816  

Новости

  • ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    14 октября в 16:33
    701 1
  • Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ

    Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ

    Сегодня в 15:56
    101 0
  • ​В Югре предложили обсудить с алкосетями компенсацию за вред от продажи спиртного

    ​В Югре предложили обсудить с алкосетями компенсацию за вред от продажи спиртного

    Сегодня в 14:22
    164 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Тюменской области проанализировали итоги паводкового и пожароопасного сезонов

    ​В Тюменской области проанализировали итоги паводкового и пожароопасного сезонов

    Сегодня в 13:55
    162 0
  • ​Папа тоже может: в Югре более 6,5 тысячи мужчин получают пособие по уходу за ребенком

    ​Папа тоже может: в Югре более 6,5 тысячи мужчин получают пособие по уходу за ребенком

    Сегодня в 13:51
    188 0 
  • ​Школа под крышей дома: в Белом Яре открыли центр цифровых видов спорта в жилом комплексе от ГК «Сибпромстрой»

    ​Школа под крышей дома: в Белом Яре открыли центр цифровых видов спорта в жилом комплексе от ГК «Сибпромстрой»

    Сегодня в 13:45
    183 0
  • ​Губернатор Тюменской области обсудил с экспертом перспективы развития молодежи в регионе

    ​Губернатор Тюменской области обсудил с экспертом перспективы развития молодежи в регионе

    Сегодня в 13:23
    172 0
  • ​От госслужбы − к полкам супермаркета: бывшего министра энергетики Пермского края уличили в магазинных кражах

    ​От госслужбы − к полкам супермаркета: бывшего министра энергетики Пермского края уличили в магазинных кражах

    Сегодня в 13:21
    192 0
  • ​Тюменцы беспечны в цифровом мире: каждый третий оставляет телефон без защиты от мошенников

    ​Тюменцы беспечны в цифровом мире: каждый третий оставляет телефон без защиты от мошенников

    Сегодня в 13:15
    185 0
  • Прожиточный минимум в Югре повысят почти на тысячу рублей

    Прожиточный минимум в Югре повысят почти на тысячу рублей

    Сегодня в 13:05
    193 0
  • Югра первой в России запустила единую цифровую систему для организации школьных каникул

    Югра первой в России запустила единую цифровую систему для организации школьных каникул

    Сегодня в 12:15
    209 0
  • ​В Сургуте зафиксировано 860 обращений в травматологию после укусов животных с начала года

    ​В Сургуте зафиксировано 860 обращений в травматологию после укусов животных с начала года

    Сегодня в 11:35
    263 0
  • В Югре с начала года выросли зарплаты водителей — медиана достигла 160 тысяч рублей

    В Югре с начала года выросли зарплаты водителей — медиана достигла 160 тысяч рублей

    Сегодня в 10:54
    276 0
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению

В России продолжается работа по выдворению нелегальных мигрантов — Володин

В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению
Фото siapress.ru

Иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России, могут быть выдворены и оштрафованы, если не покинут страну добровольно. Для этого мигрантам необходимо заранее уведомить о дате, месте и маршруте выезда. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает «КоммерсантЪ».

«После этого в течение минимум пяти лет для него будет закрыт въезд в Россию», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 10 сентября истёк срок пребывания в России иностранных граждан, внесённых в реестр контролируемых лиц — то есть тех, кто находится в стране без законных оснований.

Согласно разъяснениям Володина, в перечень контролируемых лиц включают иностранцев, у которых: отсутствуют документы, подтверждающие законность нахождения в России, не оформлена регистрация по месту пребывания, нарушены сроки прохождения обязательного медицинского освидетельствования и дактилоскопии, а также не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Эти положения действуют с 5 февраля 2025 года. С тех пор федеральные органы усилили контроль за пребыванием иностранных граждан, а нарушителям грозит не только штраф, но и депортация.

По данным МВД, на 1 сентября 2025 года в реестре контролируемых лиц числится около 770 тысяч мигрантов, из которых примерно треть составляют женщины и дети. В отношении них введён режим высылки, включающий расширенные меры контроля и ограничения прав.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025 года из России выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. По данным МВД Югры, с начала года из автономного округа были выдворены 380 иностранцев, не имевших права находиться в России.


нравится (2) не нравится (0)
13 октября в 17:01, просмотров: 846, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 994
  2. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 724
  3. ​Власти, бизнес и профсоюзы Тюменской области объединяются для развития кадрового потенциала 588
  4. ​Депутаты предложили запретить госорганам запрашивать у россиян справки о доходах 557
  5. ​Пожарные и железнодорожники победили в мини-футболе среди корпоративных команд Югры 536
  6. ​В Госдуме предложили запретить изъятие банками единственного жилья, находящегося в ипотеке 308
  7. ​На трассе «Север» ХМАО Lexus выехал на встречку и столкнулся с Lada: пострадали два человека 303
  8. В Югре с начала года выросли зарплаты водителей — медиана достигла 160 тысяч рублей 276
  9. ​В Сургуте зафиксировано 860 обращений в травматологию после укусов животных с начала года 263
  10. ​Успеть до 1 декабря: что нужно знать про имущественные налоги в 2025 году // ONLINE 242
  1. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4585
  2. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 3461
  3. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 2295
  4. Завершение ремонта в колледже имени Знаменского в Сургуте перенесли более чем на полгода 2247
  5. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 2095
  6. Сургутские врачи девять лет боролись за жизнь пациентки с сложной онкологией — и преуспели 1995
  7. ​Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг 1919
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША 1859
  9. Суд в Екатеринбурге постановил национализировать компании Артема Бикова и Алексея Боброва 1817
  10. Совсем отказываться от живых людей в охране школы не стоит. Но работать там должны обученные специалисты, а не эти доходяги 1761
  1. ​Где концерты, Зин? 7583
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6242
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5328
  4. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4936
  5. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4796
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4585
  7. Погуляем, поедим 4560
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4451
  9. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4150
  10. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 3993

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

