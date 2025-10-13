В России продолжается работа по выдворению нелегальных мигрантов — Володин

Иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России, могут быть выдворены и оштрафованы, если не покинут страну добровольно. Для этого мигрантам необходимо заранее уведомить о дате, месте и маршруте выезда. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает «КоммерсантЪ».

«После этого в течение минимум пяти лет для него будет закрыт въезд в Россию», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 10 сентября истёк срок пребывания в России иностранных граждан, внесённых в реестр контролируемых лиц — то есть тех, кто находится в стране без законных оснований.

Согласно разъяснениям Володина, в перечень контролируемых лиц включают иностранцев, у которых: отсутствуют документы, подтверждающие законность нахождения в России, не оформлена регистрация по месту пребывания, нарушены сроки прохождения обязательного медицинского освидетельствования и дактилоскопии, а также не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Эти положения действуют с 5 февраля 2025 года. С тех пор федеральные органы усилили контроль за пребыванием иностранных граждан, а нарушителям грозит не только штраф, но и депортация.

По данным МВД, на 1 сентября 2025 года в реестре контролируемых лиц числится около 770 тысяч мигрантов, из которых примерно треть составляют женщины и дети. В отношении них введён режим высылки, включающий расширенные меры контроля и ограничения прав.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025 года из России выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. По данным МВД Югры, с начала года из автономного округа были выдворены 380 иностранцев, не имевших права находиться в России.