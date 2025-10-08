В Тюменской области установят новые пункты весогабаритного контроля для защиты дорог

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тюменской области запланирована установка еще четырех автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Это позволит повысить эффективность контроля за большегрузным транспортом, снизить аварийность на дорогах и защитить дорожное покрытие от разрушительного воздействия перегрузок, рассказали в Главном управлении строительства региона.

Как показывает практика, внедрение АПВГК приносит ощутимые результаты. Только за первые восемь месяцев 2025 года пунктом в Ярковском районе зафиксировано 400 нарушений, связанных с превышением допустимых весовых параметров. Комплекс, оснащенный специальными датчиками и камерами, измеряет вес и скорость проезжающего транспорта, фиксирует нарушения и передает данные в Ространснадзор.

– За первые восемь месяцев текущего года в результате работы АПВГК сформировано 400 актов о выявленных нарушениях. Сумма одного штрафа – до 600 тысяч рублей. А общая сумма наложенных штрафов составила почти 60 млн рублей, из них более 22 млн нарушителями уже выплачено, – отметили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Таким образом, установка дополнительных автоматизированных пунктов весогабаритного контроля позволит не только усилить контроль за соблюдением весовых норм и предотвратить разрушение дорог, но и пополнить бюджет за счет штрафов с недобросовестных перевозчиков.