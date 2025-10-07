16+
АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в трех регионах

АО «Транснефть – Сибирь» подключило новые объекты и провела комплекс планово-профилактических работ на нефтеперекачивающих станциях

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») выполнило подключение новых объектов и комплекс планово-профилактических работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС), расположенных в Тюменской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС «Раскино» выполнено подключение к технологическим трубопроводам нового резервуара. Для возведения емкости в рамках программы реконструкции и строительства объектов предприятия использовано около 476 т металлоконструкций. Выполнено устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов, вспомогательных коммуникаций. Емкость оборудована алюминиевым понтоном, предназначенным для снижения испарения нефти.

Проведены работы по подключению к технологическим трубопроводам резервуара для нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Западный Сургут». Техническое перевооружение резервуара ведется в рамках программы развития предприятия. В ходе строительно-монтажных работ помимо замены участков металлоконструкций кровли, стенки и днища заменены технологические трубопроводы, отслужившие нормативный срок, а также оборудование и трубопроводы системы пожаротушения. Для обеспечения защиты от коррозии металлоконструкций резервуара нанесено антикоррозионное покрытие.

На НПС «Красноленинская» выполнены работы по отключению резервуара от технологических трубопроводов для проведения его реконструкции.

По одному новому магистральному насосному агрегату подключено к системе магистральных нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев на НПС «Уват» и «Муген». Работы по модернизации проводятся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Новое насосное оборудование – российского производства, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.


Сегодня в 12:47, просмотров: 214, комментариев: 0
