Тюмень делится опытом развития креативных индустрий на форуме «КПД»

В Тюменском технопарке стартовал форум креативных предпринимателей «КПД», объединивший представителей творческого бизнеса, экспертов и органов власти.

В программе форума – кубок губернатора по робототехнике «РОБИ», панельные сессии, выступления спикеров, ярмарка креативных индустрий, бизнес-игры и другие мероприятия.

Ключевым событием первого дня стала панельная дискуссия с участием заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, главы города Тюмени Максима Афанасьева, директора по регионам франшизы дизайн-завода Flacon Михаила Егошина, а также основателей сообщества «Свидетели маркетинга» Кристины Евграфовой и Андрея Конькова.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что форум «КПД» является площадкой для обмена опытом и определения новых направлений развития креативных индустрий в регионе.

По словам заместителя губернатора, в Тюменской области уже достигнуты значительные успехи в развитии креативной экономики. Губернатором утверждена стратегия развития отрасли до 2030 года, направленная на достижение целевого показателя в 6% вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт, установленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Правительство Тюменской области развивает широкий спектр креативных индустрий и создает инструменты поддержки для предпринимателей, включая обучение, гранты на развитие проектов и возможности для масштабирования бизнеса на территории всей страны и выхода на экспорт.

– Сегодня говорили о том, что часть наших практик вошла в большую стратегию развития креативных индустрий и в стандарт развития креативных индустрий Российской Федерации, – добавил Андрей Пантелеев.