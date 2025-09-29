16+
Тобольская площадь Почёта взяла «золото» на «Карелфоруме»

Площадь Почёта признана Тобольска лучшим проектом с использованием природного камня

Тобольская площадь Почёта взяла «золото» на «Карелфоруме»
t.me/gkh72to

Тобольск получил международное признание за проект благоустройства площади Почёта. Проект стал победителем конкурса на международном форуме «Карелфорум-2025» в номинации «Лучший проект с использованием природного камня в исторических городах России». Памятный знак городу вручили в Петрозаводске, рассказали в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Тобольский проект обошел 38 конкурентов из 20 регионов России.

Площадь почетных граждан Тобольска и Тобольского района была открыта в прошлом году в центре города у здания городской думы и стала логичным продолжением площади Памяти.

На территории расположены две колоннады с барельефами и табличками, увековечивающими память о почетных и заслуженных гражданах, а также о тех, кто внес значительный вклад в развитие нефтехимии. Площадь стала подарком городу от компании СИБУР в честь 190-летнего юбилея Дмитрия Менделеева, чьё имя первым было внесено в Книгу Почета Тобольска в 1899 году.

«Карелфорум» – ключевая отраслевая площадка для демонстрации возможностей обработки и применения природного камня в благоустройстве городов и опорных населенных пунктов. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, делегации из регионов России, включая Чеченскую Республику, Вологодскую, Архангельскую области, более 160 компаний из России, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана.


29 сентября в 21:02, просмотров: 303, комментариев: 0
