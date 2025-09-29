АО «Транснефть – Сибирь» завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах в Томской области и ХМАО

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах, расположенных в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы двух магистральных нефтепроводов (МН). Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Самотлор» специалисты осуществили перевод действующей автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) магистральной насосной станции (МНС) на вновь построенную. Новая АСУТП, предназначенная для обеспечения контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации МНС, характеризуется увеличенной скоростью обработки данных, обладает эргономичностью, обеспечивает высокий уровень контроля параметров механо-технологического, энергетического оборудования, состояния запорной арматуры. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в июле 2026 года.

Проведены работы по подключению вновь построенного подводящего трубопровода от МН Самотлор – Александровское к запорной арматуре технологических трубопроводов резервуарного парка нефтеперекачивающей станции «Александровская». Протяженность подводящего трубопровода составляет 265 м, диаметр – 1200 мм. При прокладке трубы выполнен переход под федеральной автодорогой методом горизонтально-направленного бурения. Работы по замене подводящего трубопровода проводились в рамках программы техперевооружения компании.

На линейной части МН Александрово – Анжеро-Судженск подключен новый участок магистрали протяженностью более 6 км. Работы по замене трубопровода проводятся в соответствии с программой развития предприятия.

Кроме того, выполнена замена клиновых задвижек на современные шиберные аналоги на нефтеперекачивающих станциях «Александровская» и «Раскино», а также на линейной части МН Александрово – Анжеро-Судженск. Установленная запорная арматура при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.