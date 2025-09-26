Федеральная сеть открыла в Тюмени логистический центр

В Тюмени начал работу новый логистический центр крупной федеральной сети, построенный компанией «Элемент-Трейд» за 1,5 года. Объем инвестиций в проект составил более двух миллиардов рублей.

Центр позволит местным товаропроизводителям снизить транспортные расходы и расширить географию поставок, охватывая Курганскую, Свердловскую области и всю Тюменскую область, включая автономные округа. Новый логистический комплекс рассчитан на обслуживание 700 магазинов.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что логистика в регионе активно развивается, и ведутся переговоры с рядом компаний по увеличению объёма присутствия их логистических центров на территории, а также с новыми инвесторами.

– Объём инвестиций – больше двух миллиардов рублей. А это и вложения в экономику и рабочие места и всё то, что влияет на доходы региона. Поэтому здесь многофакторная взаимовыгодная история, когда мы помогаем, а инвестор, который ещё не работал в регионе создает здесь свой продукт и новые возможности для наших товаропроизводителей, – подчеркнул Андрей Пантелеев.

В новом логистическом центре создано 263 рабочих места, а в перспективе их количество может увеличиться до 460. Инвестору на всех этапах реализации проекта оказывалась поддержка со стороны инвестиционной команды региона.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил важность сопровождения подобных проектов для развития экономики региона.