Россия переходит на электронные разрешения на строительство

Госдума приняла закон № 304-ФЗ, который кардинально меняет порядок оформления разрешительной документации в строительной отрасли. Ключевое нововведение — переход от бумажных разрешений к цифровым записям в государственных реестрах, сообщает департамент строительства и архитектуры Югры.

Теперь разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию не будет оформляться отдельным документом. Вместо этого уполномоченный орган внесёт юридически значимую запись в реестр. Для подтверждения своих прав застройщики и граждане смогут получить выписку из этого реестра.

Под цифровую модель также попадают уведомления о строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов и садовых построек. Все такие сведения будут фиксироваться в электронном виде.

Разработчики закона подчеркивают, что цель реформы — сделать процессы для бизнеса и граждан проще и быстрее. Это будет обеспечено за счёт расширения межведомственного электронного взаимодействия, когда ведомства будут самостоятельно запрашивать необходимые документы, а также перевода подачи заявлений на портал «Госуслуги».

Переход к цифровой системе будет поэтапным. Основные положения закона вступят в силу 1 марта 2026 года, а сама реестровая модель для выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию заработает с 1 сентября 2026 года.