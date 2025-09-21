Россия вошла в список стран, где женщин заметно больше, чем мужчин

В России женщины составляют 63% населения, а мужчины – 37%. Такие данные опубликовала аналитическая компания Civixplorer в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Исследование проводилось на основе данных за 2024 год. Схожая картина наблюдается и в других странах. В США женщин оказалось 52,7%, в Бразилии – 53,3%, в Бангладеш – 53,8%, в Мексике – 54,4%, в Японии – 55,5%, в Германии – 52,3%, в Таиланде – 55%.

Аналитики отмечают, что во всех перечисленных странах численное превосходство женщин над мужчинами остается заметным.