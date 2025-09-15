Явка на выборах в Тюменской области составила 38,86%

По итогам выборов в муниципальные думы Тюменской области партия «Единая Россия» получила 349 мандатов из 374. Явка составила 38,86%, в ряде муниципалитетов превысив 60%.

В Тюменской области подвели итоги выборов в муниципальные думы. В выборах участвовали 369 кандидатов от партии. Среди них — действующие депутаты, секретари первичных отделений, начинающие политики. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, высокое доверие жителей региона получили и 17 участников специальной военной операции, баллотировавшихся от «Единой России».

— Победа «Единой России» свидетельствует, что тюменцы верят партии и именно с ней связывают надежды на будущее. Наш долг — оправдать доверие земляков, — отметил губернатор.

Наиболее активно голосовали жители Ишимского муниципального округа, где в выборах приняли участие более 70% избирателей.

Глава региона поблагодарил жителей области за проявленную гражданскую позицию, а также членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей общественности и работников правоохранительных органов за обеспечение прозрачности и безопасности голосования.