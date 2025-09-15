TNF-2025 открылся в Тюмени: наука, бизнес и власть обсудят будущее нефтегаза

В Тюмени начал работу TNF-2025 — ключевая площадка нефтегазовой отрасли страны. Форум собрал представителей науки, бизнеса и власти, а также гостей из регионов России и зарубежья.

Официальный старт мероприятию дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, нефтегазовая сфера — это не только добыча сырья, но и высокие технологии, включая инженерию, химию и цифровые решения. От эффективности отрасли напрямую зависят доходы бюджета, которые позволяют строить школы, детские сады, больницы и дороги, а также обеспечивать безопасность и комфорт жителей.

– Главная задача форума – конкретная польза как для участников, так и для всех жителей региона и страны. Сегодняшние решения укрепят топливно-энергетический комплекс страны и улучшат качество жизни людей, – подчеркнул глава региона.

После официального открытия TNF-2025 губернатор посетил выставку форума, в которой принимают участие более 140 предприятий и организаций.

– Масштабы разные: одни показывают в Тюмени установки для гидроразрыва пласта на базе прицепа для большегрузного автомобиля, другие – миниатюрные микросхемы и чипы, которые позволяют заглянуть в недра земли. Впервые свой стенд у Республики Беларусь. TNF Expo’25 наглядно показывает: в регионе и у наших партнёров есть реальные решения, которые укрепляют технологическую независимость страны и задают новые стандарты для отрасли, – рассказал Александр Моор.