Снижение ключевой ставки до 16% может обернуться выводом 10 трлн рублей из банков

Сегодня, 12 сентября, Банк России примет решение о снижении ключевой ставки. Вероятнее всего она уменьшится сразу на два процентных пункта – до 16%, рассказал главный аналитик «Инго Банка» Петр Арронет в эфире телеканала «Россия 24».

«В любом случае Центральный банк снизит ключевую ставку, но вопрос заключается в шаге снижения. Конечно же, с высокой вероятностью Банк России снизит ставку на два процента. Прежде всего об этом говорят данные об охлаждении экономики, которые уже несколько месяцев подряд снижаются. Инфляционное давление постепенно спадает, поэтому вероятность снижения ставки на два пункта составляет примерно 80%», – считает эксперт.

По словам Арронета, альтернативный вариант – снижение на один процентный пункт в сентябре с возможным повторным шагом в октябре. В таком случае регулятор «перейдет в режим плавного снижения» и будет наблюдать за динамикой экономики и инфляции.

В Институте экономики РАН считают, что резкое снижение ключевой ставки может привести к массовому оттоку сбережений. По подсчетам, из банков россияне способны забрать до 10 триллионов рублей, что создаст «денежный навес» и ускорит рост цен, передают Известия.