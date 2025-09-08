Многие годы Людмила Ивановна проработала в редакции СИА-ПРЕСС, посвятив себя поиску, сохранению и рассказу о прошлом нашего города

Нашей Великой Людмиле Ивановне 75!

Но это неправда. Она моложе всех нас!

Сегодня наша коллега, старейший журналист газеты Новый Город, краевед, по-настоящему преданный своему делу человек и просто красавица – Людмила Захарова − отмечает 75-лет!

Людмила Захарова − человек, без которого трудно представить сургутскую журналистику и редакцию Нового Города. С 2004 года она не только работает в нашей редакции (это один из старейших по трудовому стажу работников редакции), но и является хранительницей и продолжателем дела своего отца − почетного сургутянина и краеведа Ивана Захарова.

Благодаря Захаровой долгие годы выходит краеведческий цикл «Старый Сургут», который стал уникальной летописью Сургута.

Людмила Захарова опубликовала многолетний цикл «Улицы Сургута», но главным своим долгом она считает публикацию многотомных «Дневников Ивана Захарова», первые страницы которого появились в «Новом Городе» сразу после смерти выдающегося краеведа. Публикация «Дневников» продолжается по сей день, более 20 лет! Это уникальный историографический и биографический проект для Сургута, за что тысячи сургутян все эти годы благодарят его автора – Людмилу Захарову.

В редакции мы ее называем Люда Ивановна. А за глаза (чего уж там) Людмилой Великой. Еще мы ее называем (и она себя тоже): Дочка памятника. Потому что памятник ее выдающемуся отцу встречает сургутян перед входом в здание нашей редакции – как дань уважения к его краеведческой деятельности. И обоснованно: Захарова вне сомнений делает великое дело, оставаясь при этом очень скромным и честным человеком. Для нас, молодых журналистов (хотя некоторым уже столько же, сколько было самой Захаровой, когда она влилась в наши ряды) Людмила Ивановна настоящий товарищ и ориентир – верности делу и профессии.

К счастью, Люда Ивановна в прекрасной форме и даст фору многим из нас! Ну, а своим читателям – радость встреч на исторических страницах газеты «Новый Город»!

Долгих вам лет и яркого творчества, любимая всеми нами Люда Великая Ивановна!

Знайте, что вас любят и ценят тысячи граждан за преданность профессии, любовь к городу и неоценимый вклад в культурную память!

Ура!