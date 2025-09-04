16+
​Мост через реку Ишим в Тюменской области ремонтируют в рамках региональной программы

Мост на дороге «Ишим – Маслянский – Сладково» отремонтируют до конца года

​Мост через реку Ишим в Тюменской области ремонтируют в рамках региональной программы
ГУСТО

В Тюменской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Ишим на автомобильной дороге «Ишим – Маслянский – Сладково». Работы ведутся подрядчиком АО «ТОДЭП» в рамках реализации региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», сообщили в Главном управлении строительства региона.

На данный момент специалисты занимаются ремонтом плит проезжей части моста длиной 225,1 погонных метра. Уже выполнены работы по укреплению опоры русловой номер пять, продолжаются работы по ремонту плиты проезжей части и нанесению антикоррозионной защиты.

– На объекте выполнены работы по укреплению опоры русловой номер пять. Идут работы по ремонту плиты проезжей части и по нанесению антикоррозионной защиты, – рассказал начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Тюменской области Алексей Филатов.

Кроме того, в рамках контракта подрядчику предстоит провести ремонт пролётного строения и опор моста, а также укрепить берега реки Ишим. Срок завершения всех работ запланирован на 30 декабря 2025 года.

Капитальный ремонт моста через реку Ишим — важный этап в развитии транспортной инфраструктуры региона, который обеспечит безопасность и комфорт передвижения для жителей и гостей Тюменской области.


Сегодня в 20:02, просмотров: 192, комментариев: 0
	NULL

	NULL

