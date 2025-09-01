Депутат Госдумы заявил о необходимости ввести пятидневку во всех школах России

В российских школах пора отменять занятия по субботам и домашние задания на выходные. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, школьное расписание должно строиться таким образом, чтобы дети имели возможность полноценно отдыхать от учёбы в выходные дни. «Ребята должны иметь время для восстановления и досуга, а не тратить выходные на выполнение заданий и дополнительные уроки», — отметил он.

Миронов уточнил, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в период осенней сессии. Если инициатива получит поддержку, изменения могут затронуть все общеобразовательные учреждения страны.

Таким образом, обсуждение инициативы о пятидневной учебной неделе и полном отказе от домашних заданий на выходные становится частью более широкой дискуссии о снижении учебной нагрузки и сохранении здоровья школьников.