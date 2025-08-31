16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4261   EUR  94,3841  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменский бизнес получает поддержку для развития технологий и инноваций

68 предприятий Тюменской области воспользовались консультациями для развития бизнеса в 2025 году

​Тюменский бизнес получает поддержку для развития технологий и инноваций
Фото: admtyumen.ru

С начала 2025 года 68 предприятий Тюменской области получили консультационно-инжиниринговую поддержку для развития бизнеса. Эта мера направлена на развитие технологий и инноваций в промышленности и доступна благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», рассказали в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Поддержку малому и среднему бизнесу оказывают специалисты Регионального центра инжиниринга «Агентства инноваций», предоставляя технологические услуги, улучшающие скорость и качество бизнес-процессов, на специальных условиях.

С начала года поступило 112 заявок от предприятий, и 68 из них уже получили необходимые консультации и услуги профессионалов.

По условиям госпрограммы, предприниматели оплачивают только часть стоимости работ, остальное (от 50 до 90%) финансирует Региональный центр инжиниринга.

Кроме того, специалисты центра берут на себя комплексную поддержку проекта: приглашают нужного исполнителя, готовят техническое задание, контролируют выполнение работ.

В перечень услуг РЦИ входят: разработка конструкторской документации, бизнес-планов, программ модернизации производства, а также технических решений для цифровизации процессов, подготовка технико-экономических обоснований для инвестиций, патентование и регистрация товарного знака, сертификация продукции, маркетинговые услуги, финансовый и управленческий аудит, испытательные услуги и другое.

Малые и средние предприятия ещё успевают воспользоваться оставшимися квотами на льготные технологические услуги в этом году. На господдержку могут претендовать компании, зарегистрированные на территории Тюменской области не менее шести месяцев и занимающиеся промышленным производством или сельским хозяйством (группы A или C по ОКВЭД).

Подробную информацию можно получить на сайте https://rci72.tilda.ws/


нравится (0) не нравится (0)
31 августа в 15:08, просмотров: 858, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дикая Бара 788
  2. С шашкой – за парту 758
  3. ​Радость победы и горечь потерь 734
  4. ​Мама и две дочки пострадали в ДТП на трассе в Югре 415
  5. ​В Югре начался сезон охоты и сбора шишек: что нужно знать 412
  6. ​Соцсети, давление и дорогие квартиры: молодежь чувствует себя хуже старших поколений 412
  7. Какой будет ключевая ставка в 2026 году? 410
  8. В Госдуме готовится законопроект об отмене учебы по субботам 403
  9. Отделение СФР по Югре компенсирует затраты на рабочие места для инвалидов 390
  10. Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее 386
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4204
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4190
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2483
  4. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2297
  5. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2149
  6. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1827
  7. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1805
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1788
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1773
  10. ​До конца года в Сургуте появятся 63 новых «теплых» остановки 1700
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7672
  2. ​Единственный в истории Сургута 5467
  3. Оборонные комиссии – в действии 5069
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4597
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4590
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4381
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4218
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4204
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4190
  10. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 3977

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика