68 предприятий Тюменской области воспользовались консультациями для развития бизнеса в 2025 году

С начала 2025 года 68 предприятий Тюменской области получили консультационно-инжиниринговую поддержку для развития бизнеса. Эта мера направлена на развитие технологий и инноваций в промышленности и доступна благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», рассказали в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Поддержку малому и среднему бизнесу оказывают специалисты Регионального центра инжиниринга «Агентства инноваций», предоставляя технологические услуги, улучшающие скорость и качество бизнес-процессов, на специальных условиях.

С начала года поступило 112 заявок от предприятий, и 68 из них уже получили необходимые консультации и услуги профессионалов.

По условиям госпрограммы, предприниматели оплачивают только часть стоимости работ, остальное (от 50 до 90%) финансирует Региональный центр инжиниринга.

Кроме того, специалисты центра берут на себя комплексную поддержку проекта: приглашают нужного исполнителя, готовят техническое задание, контролируют выполнение работ.

В перечень услуг РЦИ входят: разработка конструкторской документации, бизнес-планов, программ модернизации производства, а также технических решений для цифровизации процессов, подготовка технико-экономических обоснований для инвестиций, патентование и регистрация товарного знака, сертификация продукции, маркетинговые услуги, финансовый и управленческий аудит, испытательные услуги и другое.

Малые и средние предприятия ещё успевают воспользоваться оставшимися квотами на льготные технологические услуги в этом году. На господдержку могут претендовать компании, зарегистрированные на территории Тюменской области не менее шести месяцев и занимающиеся промышленным производством или сельским хозяйством (группы A или C по ОКВЭД).

Подробную информацию можно получить на сайте https://rci72.tilda.ws/