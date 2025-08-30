Акция «Собери ребенка в школу» охватила сотни семей в Тюменской области

В преддверии 1 сентября в Тюменской области активно проходит акция «Собери ребенка в школу», ставшая доброй традицией в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на личной странице в соцсетях.

– Совсем скоро 1 Сентября. Хочется, чтобы каждый ребёнок встретил этот день с радостью, – подчеркнул губернатор.

Акция проводится совместно с командой «Единой России», «Молодой Гвардии» и волонтерами. В этом году подготовлено 860 наборов для первоклассников, и заявки продолжают поступать. Кроме того, 530 рюкзаков отправятся в Краснодон для поддержки жителей подшефного города.

Губернатор Александр Моор лично вручил школьные наборы детям из шести тюменских семей, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции.

– Пожелал ребятам успешной учёбы и новых друзей. А семьям – счастья, благополучия и скорейшего возвращения пап и мужей домой с победой, – написал глава региона.

Акция «Собери ребенка в школу» направлена на то, чтобы каждый ребенок в Тюменской области встретил 1 сентября с радостью и был обеспечен всем необходимым для успешной учебы.