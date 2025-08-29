16+
В Тюменской области родители смогут получать кешбэк за питание детей в школах

В Тюменской области родителям вернут 5 процентов затрат за школьные обеды

В Тюменской области родители смогут получать кешбэк за питание детей в школах
Фото Freepik

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители Тюменской области смогут вернуть 5% от суммы оплаты школьного питания при использовании Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в региональном департаменте информатизации, пишет РБК-Тюмень.

Кешбэк будет начисляться при оплате через веб-версию «Электронной школы» и мобильное приложение «Моя школа. Дневник». Максимальный размер возврата составит 500 рублей в месяц на одного участника. Чтобы подключиться к программе, необходимо зарегистрироваться в разделе «Питание», затем перейти в подраздел «Кешбэк» и при пополнении счёта выбрать способ оплаты через СБП.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, новый сервис позволяет сделать процесс пополнения школьных счетов более удобным и безопасным: «Теперь родителям не нужно вводить данные банковских карт, процедура стала быстрее и проще», — отметил он.

При этом в департаменте уточнили, что пока не все школы региона подключены к системе. Проверить наличие конкретного организатора питания можно в разделе «Питание» на сайте «Электронной школы». Если школа отсутствует в списке, родителям рекомендуют обратиться в образовательное учреждение для уточнения информации.

Таким образом, пилотный проект позволит жителям Тюменской области не только упростить процесс оплаты питания школьников, но и сэкономить часть расходов за счёт возврата средств.


Сегодня в 15:26, просмотров: 128, комментариев: 0
