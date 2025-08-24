16+
В Богандинском строят поликлинику для 11 тысяч жителей

Новая поликлиника в Богандинском откроется в ноябре 2025 года

Фото: admtyumen.ru

В посёлке Богандинский Тюменского района завершается строительство поликлиники — филиала Областной больницы № 19. Медучреждение возводят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на объекте уже завершён монтаж систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. До конца августа планируется построить трансформаторную подстанцию и подключить электрокабель.

Общая площадь здания составит более 1,5 тыс. квадратных метров. Оно объединит взрослую и детскую поликлиники и будет рассчитано на приём до 141 пациента за одну смену.

После открытия в ноябре 2025 года медучреждение сможет обслуживать более 11 тысяч жителей посёлка, включая 2 616 детей и 8 777 взрослых.

В новой поликлинике будут доступны терапевтическая и педиатрическая помощь, хирургические и стоматологические услуги, акушерско-гинекологический приём, консультации невролога, офтальмолога, дерматовенеролога и оториноларинголога. Также здесь предусмотрены рентгенологические и ультразвуковые исследования, кабинет неотложной помощи, дневной стационар на 14 коек и современное диагностическое оборудование.

Главный врач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян отметил, что строительство идёт по плану, задержек не ожидается.

На объекте размещены баннеры с QR-кодами: через них жители могут оставить отзывы о качестве работ.


24 августа в 20:27
