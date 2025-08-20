16+
​В Тюменской области реализуется проект для детей и подростков «Лидеры Мы вместе – 2.0»

Лучшие детские социальные проекты Тюменской области получат гранты на реализацию

​В Тюменской области реализуется проект для детей и подростков «Лидеры Мы вместе – 2.0»
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области более 2000 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет примут участие во всероссийском проекте «Лидеры Мы вместе – 2.0», цель которого – развитие лидерских качеств и навыков социального проектирования. Проект, организованный Ассоциацией «Мы вместе» при поддержке «Движения Первых», охватывает участников из загородных лагерей региона, детского лагеря «Парус» в Евпатории, а также ребят из Краснодонского района ЛНР и Черноморского района Республики Крым.

За два с половиной месяца реализации проекта состоялось пять тематических вебинаров, лекции и мотивационные встречи с ведущими общественниками региона и лекторами Российского общества «Знание». Более 1200 детей приняли участие в этих образовательных мероприятиях, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. Особое внимание уделялось межрегиональному взаимодействию, проведены три телемоста с Республикой Крым и Краснодонским районом ЛНР.

Кульминацией проекта станет очный Форум детских идей «Лидеры Мы вместе – 2.0» в декабре, где участники представят свои социальные инициативы экспертному жюри в рамках грантового конкурса. Не менее десяти лучших проектов получат финансовую поддержку для реализации. Впервые в этом году в рамках форума состоится вручение детской лидерской премии «Лидеры Мы вместе».

По завершении проекта не менее 20 социальных инициатив будут созданы и представлены, 10 из которых получат грантовую поддержку. Главная цель – сформировать сообщество молодых активных граждан, готовых объединяться ради развития своих территорий и решения значимых общественных задач.


20 августа в 21:50
