Поддержка многодетных семей в Тюменской области: как получить выплату на школьную форму

С начала 2025 года многодетным семьям Тюменской области выплачено свыше 316 миллионов рублей на приобретение школьной и спортивной формы. Эту поддержку получили более восьми тысяч семей, что является важной мерой помощи в подготовке детей к новому учебному году. Выплата предусмотрена региональным проектом «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

Выплата предоставляется один раз в год на каждого школьника из многодетной семьи, в которой средний доход на человека не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Тюменской области (19 329 рублей). Размер выплаты в 2025 году составляет 17 201 рубль.

Подать заявление на получение денежных средств можно в течение всего календарного года. Для первоклассников рекомендуется подавать заявление после зачисления ребенка в школу. Решение о предоставлении выплаты принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, а сама выплата производится в течение 15 рабочих дней с даты принятия положительного решения.

Подать заявление можно следующими способами:

Через портал Госуслуги;

В многофункциональных центрах (МФЦ);

В комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства.



Получить подробную информацию можно по телефону горячей линии: 8-800-100-00-01. Дополнительные сведения о мерах социальной поддержки доступны в Социальном навигаторе Тюменской области.