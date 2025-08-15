Тюменская область поделилась опытом привлечения инвестиций на форуме в Минусинске

Тюменская область представила свои передовые практики работы с инвесторами на Всероссийском форуме муниципальных инвестиционных уполномоченных, который проходит в Минусинске (Красноярский край). Делегация региона активно участвует в работе форума, демонстрируя эффективные инструменты привлечения инвестиций на местах.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области и куратор площадки «НААИР. Муниципалитет» Николай Пуртов провел для участников форума мастер-класс, посвященный ключевым аспектам привлечения инвестиций в муниципалитеты.

– Мы сформировали понятную и эффективную модель привлечения и сопровождения инвесторов для всех инвеступолномоченных. Каждый муниципалитет, используя свои ресурсы — административные, инфраструктурные и другие, видит возможности своей команды и действующих институтов развития региона, – подчеркнул Николай Пуртов.

Опыт Тюменской области свидетельствует об эффективности выстроенной системы. По данным Инвестиционного агентства, более 65% предпринимателей, обратившихся за консультациями или мерами поддержки, уже успешно реализуют свои проекты в различных муниципалитетах региона.

Таким образом, Тюменская область наглядно продемонстрировала на Всероссийском форуме успешную модель взаимодействия с инвесторами на муниципальном уровне, позволяющую эффективно использовать местные ресурсы для привлечения инвестиций и развития территорий.