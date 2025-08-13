В Тюменской области усилят меры безопасности в школах

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,8714   EUR  92,8583  

Новости

  • На улице Республики в Сургуте появился новый сквер

    На улице Республики в Сургуте появился новый сквер

    Сегодня в 18:30
    83 0
  • ​Школы и избирательные участки – приоритет: в Тюменской области усиливают меры безопасности

    ​Школы и избирательные участки – приоритет: в Тюменской области усиливают меры безопасности

    Сегодня в 18:06
    90 0
  • Бизнес Югры сможет быстрее писать обращения к власти через Госуслуги

    Бизнес Югры сможет быстрее писать обращения к власти через Госуслуги

    Сегодня в 17:59
    84 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • ​Восстановление домов, строительства спортцентра и помощь с водой — что Руслан Кухарук обсуждал в ДНР

    ​Восстановление домов, строительства спортцентра и помощь с водой — что Руслан Кухарук обсуждал в ДНР

    Сегодня в 17:55
    94 0
  • ​Готовность Тюменской области к зиме превысила 60 процентов

    ​Готовность Тюменской области к зиме превысила 60 процентов

    Сегодня в 17:47
    100 0 
  • ​Тюмень готовится принять 900 компаний на крупнейшем нефтегазовом форуме

    ​Тюмень готовится принять 900 компаний на крупнейшем нефтегазовом форуме

    Сегодня в 17:31
    119 0
  • ​В Сургуте запустили чат-бот для борьбы с «наркорекламой» на стенах

    ​В Сургуте запустили чат-бот для борьбы с «наркорекламой» на стенах

    Сегодня в 17:11
    130 0
  • ​Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, партнеры – крупнейшие нефтегазовые компании

    ​Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, партнеры – крупнейшие нефтегазовые компании

    Сегодня в 16:58
    145 0
  • ​Тюменская область модернизирует сети ЖКХ: 70% труб водоснабжения уже из долговечного пластика

    ​Тюменская область модернизирует сети ЖКХ: 70% труб водоснабжения уже из долговечного пластика

    Сегодня в 16:46
    146 0
  • ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    Сегодня в 15:51
    158 0
  • ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер

    ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер

    Сегодня в 13:42
    279 0
  • ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    Сегодня в 13:08
    195 0
  • На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    Сегодня в 12:54
    262 0
Больше новостей
Больше опросов

​Школы и избирательные участки – приоритет: в Тюменской области усиливают меры безопасности

В Тюменской области усилят меры безопасности в школах

​Школы и избирательные участки – приоритет: в Тюменской области усиливают меры безопасности
Фото: admtyumen.ru

В преддверии Дня знаний и Единого дня голосования в Тюменской области особое внимание уделяется обеспечению безопасности учреждений образования и избирательных участков. Губернатор Александр Моор заявил об этом, комментируя итоги заседания региональной Антитеррористической комиссии, прошедшего сегодня.

– Опыт работы в данном направлении у нас имеется. Все необходимые меры будут приняты в полном объеме. 22 августа практически все школы региона будут участвовать во Всероссийском учении, проводимом совместно с МЧС, МВД и Росгвардией, – подчеркнул глава региона.

На заседании комиссии обсуждались дополнительные меры по защите от террористических угроз и диверсий объектов связи и транспортной инфраструктуры.

– Для эффективной профилактики терроризма необходимо четкое межведомственное взаимодействие и выполнение всех нормативных требований, – акцентировал внимание Александр Моор, подчеркнув важность слаженной работы всех задействованных служб.

Таким образом, региональные власти принимают комплекс мер для обеспечения безопасного проведения предстоящих мероприятий, уделяя особое внимание защищенности объектов, имеющих важное социальное значение.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:06, просмотров: 93, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции 294
  2. ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер 279
  3. ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции 273
  4. ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте 266
  5. На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина 262
  6. ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов 244
  7. ​Водитель «УАЗ» протаранил два авто в Нижневартовске ‒ трое в больнице 240
  8. В Югре работодатели намного реже предлагают сотрудникам ДМС, чем компании в других регионах Урала 202
  9. ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов 195
  10. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 194
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2606
  2. Оборонные комиссии – в действии 1942
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1769
  4. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 1705
  5. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 1661
  6. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1564
  7. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1454
  8. Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности 1363
  9. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1361
  10. ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников 1334
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27881
  2. MAXимум вопросов 11332
  3. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5693
  4. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5621
  5. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5068
  6. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4480
  7. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4134
  8. ​А Сайма ждет… 3894
  9. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3728
  10. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3594

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика