В Тюменской области усилят меры безопасности в школах

В преддверии Дня знаний и Единого дня голосования в Тюменской области особое внимание уделяется обеспечению безопасности учреждений образования и избирательных участков. Губернатор Александр Моор заявил об этом, комментируя итоги заседания региональной Антитеррористической комиссии, прошедшего сегодня.

– Опыт работы в данном направлении у нас имеется. Все необходимые меры будут приняты в полном объеме. 22 августа практически все школы региона будут участвовать во Всероссийском учении, проводимом совместно с МЧС, МВД и Росгвардией, – подчеркнул глава региона.

На заседании комиссии обсуждались дополнительные меры по защите от террористических угроз и диверсий объектов связи и транспортной инфраструктуры.

– Для эффективной профилактики терроризма необходимо четкое межведомственное взаимодействие и выполнение всех нормативных требований, – акцентировал внимание Александр Моор, подчеркнув важность слаженной работы всех задействованных служб.

Таким образом, региональные власти принимают комплекс мер для обеспечения безопасного проведения предстоящих мероприятий, уделяя особое внимание защищенности объектов, имеющих важное социальное значение.