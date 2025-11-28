До конца года каждый участник Программы долгосрочных сбережений может не только обеспечить себе финансовую стабильность, но и побороться за ценные призы

Erid: 2SDnjc1Rtw1

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд проводит акцию, чтобы заботиться о будущем было еще выгоднее и интереснее. С 10 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года каждый участник Программы долгосрочных сбережений (ПДС) может не только обеспечить себе финансовую стабильность, но и побороться за ценные призы вместе со своими друзьями.

Призовой фонд:

Главный приз: сертификат Ozon номиналом 200 000 рублей.

Сертификат Ozon можно использовать для покупки авиа и ж/д билетов, отелей и туров в разделе Ozon Travel, а также для покупки товаров на маркетплейсе.

Поощрительные призы:

сертификат Ozon номиналом 50 000 рублей;

сертификат Ozon номиналом 20 000 рублей;

сертификат Ozon номиналом 10 000 рублей.

Стать участником акции просто: Иметь действующий договор долгосрочных сбережений с Ханты-Мансийским НПФ или заключить новый и пополнить его на сумму от 2000 рублей. Зарегистрироваться в Личном кабинете акции на сайте: https://пдс.двепенсии.рф/friends. Получить уникальный промокод и поделиться им с друзьями, коллегами и знакомыми.

Для участия – достаточно, чтобы не менее 5 ваших друзей заключили договор долгосрочных сбережений с Ханты-Мансийским НПФ и внесли взнос от 2000 рублей, указав ваш промокод.

Итоги акции будут опубликованы 05.02.2026 на официальном сайте фонда и в официальных сообществах в социальных сетях «ВКhttps://vk.com/hmnpf_ruонтакте» и «Одноклассники».

Чем больше друзей – тем больше шансов на главный приз – сертификат Ozon на 200 000 рублей. Все подробности о порядке проведения акции на официальном сайте.

