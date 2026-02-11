Общественники Сургута хотят закрыть подвальные секции, а алкомаркеты процветают. Что не так с нашими приоритетами?

В Сургуте уже несколько лет пытаются закрыть детский спортклуб «Чемпион 86». Претензии: нет душевых, отдельных раздевалок, медпункта, а также имеются проблемы с соблюдением СанПИН и вентиляцией. Владелец судится, делает незаконную перепланировку. Народный фронт требует остановить тренировки.

Эти требования нелепы, за исключением вентиляции, и неисполнимы. Какие медпункты в спортивных секциях?!

Как-то мы все детство отзанимались в подвалах, не погибли.

Наоборот: чем больше подвалов будут задействованы для организации подобных секций, тем лучше.

Народный фронт ведет важную общественную деятельность и сумел искоренить ряд серьезным проблем. Но в данном случае он увлекся. Зачем запрещать полезное дело, если правильней ему, используя силу НФ, помочь? Пробить согласование проектов вентиляции, санитарных зон с душевыми и раздевалками, чтоб бюрократы не мурыжили предпринимателей − вот это дело! Полезное, реальное, а не пиар на голом месте.

НФ следовало бы с такой силой навалиться на «наливайки» и прочую муру в пристроенных «приспособленных» помещениях. Вот где раковая опухоль городской среды! И с властями внедрить программу заполнения этих помещений социально ориентированным микро-бизнесом. Как пример − Вологодчина, где губернатор создает экономическую протекцию тем предпринимателям (в том числе в сфере спорта), которые должны занять помещения вместо алкомаркетов.