Почему в конце декабря всегда возвращается Чайковский

До Нового года остается неделя – самое время внимать «Щелкунчику». Глянул в историю прослушиваний в айтюнсе – в последний раз я заводил его 31 декабря 2024-го в семь утра. Да-да, первого числа чудо предвкушения праздника пройдет, и Петр Ильич отправится в очередную годовую ссылку.

Но сейчас – пора-пора порадоваться.

В мире существует невообразимое множество записей балета, уверен, что у каждой есть свои достоинства, свои сторонники и хейтеры. Выделю версию Федосеева с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио: есть мнение, что это самый русский «Щелкунчик» из возможных. Действительно, динамично, эмоционально, по-русски – с душой нараспашку. Я был бы в восторге… но вообще-то впервые услышал исполнение Янсонса с Лондонским филармоническим оркестром, а тут, насколько понимаю, фактор «Кто первый встал, того и тапки» действует неукоснительно. Объективно этот вариант проигрывает федосеевскому, он может показаться более простым и не таким захватывающим, однако ж из года в год выбираю его, ибо первая любовь.

Впрочем, какую версию ни поставить – все справляются со своей миссией по нагнетанию новогоднего настроения на отлично. С наступающим!

