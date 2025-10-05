Музыка Юрия Чернавского остается вне пространств и вне времени: чудаковатая, забавная и во всем этом – очень искренняя

Умер композитор Юрий Чернавский.

«Мальчик Бананан», «Зурбаган», «Малиновый сироп», «Белая дверь», «Маргарита»: его имя навсегда связано с этими тегами, по которым можно легко опознать человека, способного в огромном и, скажем честно, не особо привлекательном мире советской поп-музыки отыскать и оценить настоящие шедевры.

Их особенность в том, что они парадоксальным образом и идеально встраивались в этот самый советский поп, и безусловно выделялись в нем звучанием и мелодикой. Положив пугачевскую «Панаму» на хит Стиви Уандера, один из горячих поклонников Чернавского Игорь Григорьев ясно показал, что музыка его остается вне пространств и вне времени: чудаковатая, забавная и во всем этом – очень искренняя.

