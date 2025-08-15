Новосибирск удивил своим аэропортом. А Сургут так может?

16+
Логотип Сиапресс
USD  79,7653   EUR  93,0588  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    623 1
  • Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Сегодня в 19:29
    153 0
  • Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Сегодня в 19:16
    143 0 
  • ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    Сегодня в 18:53
    164 0
  • ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    Сегодня в 16:40
    253 0 
  • С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    Сегодня в 15:29
    249 0
  • ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    Сегодня в 14:23
    268 0
  • ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    Сегодня в 14:10
    295 0
  • Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Сегодня в 14:07
    248 0
  • ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    Сегодня в 13:24
    273 0
  • ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    Сегодня в 12:36
    294 0
  • ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    Сегодня в 11:35
    276 0
  • ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    Сегодня в 11:11
    274 0
Больше новостей
Больше опросов

Ворота, а не калитка

Новосибирск удивил своим аэропортом. А Сургут так может?

Ворота, а не калитка
Фото: Яндекс. Карты, siapress.ru

На днях мой путь пролегал через Новосибирск. Честно говоря, я ожидал обычную пересадку – беготню по залам, бесконечные очереди. Но аэропорт «Толмачево» стал для меня настоящим открытием. Он выглядит роскошно: просторный, современный, со смелыми архитектурными решениями.

Центральные колонны аэропорта выглядят как светящиеся деревья, уходящие в потолок, а интерьер, подсветка и масштаб создают ощущение, что ты не в аэропорту, а в арт-пространстве. Даже стоя в очереди на регистрацию, хочется достать телефон и фотографировать.

Отдельное впечатление на меня произвела скульптура «Покорение Сибири», установленная в аэропорту в 2010 году. Ее автор – Юнус Сафардиар. Для интереса нашел его сайт и увидел другие его работы. Они просто завораживают, рекомендую и вам ознакомиться. Скульптура рассказывает историю Ермака, исторической фигуры XVI века, сыгравшей ключевую роль в освоении Сибири.

Толмачёво – один из крупнейших аэропортов страны, обслуживающий около десяти миллионов пассажиров в год. Он принадлежит холдингу «Новапорт», который за последние годы вложил в его развитие миллиарды рублей. Результат налицо: яркое архитектурное сооружение, обеспечивающее удобство пассажирам, и престиж региону и городу.

Невольно напросились сравнения с Сургутом.

Наш аэропорт, так же входящий в число крупнейших по пассажиропотоку с двумя миллионами пассажиров ежегодно, принадлежит нескольким собственникам (правительство Югры, Сургутнефтегаз, Utair и прочие инвесторы). Солидные владельцы, новосибирцам остается только завидовать. Но! Больше 15 лет назревший вопрос его модернизации остается без решения!

Увы, сегодня сургутский аэропорт напоминает мне не врата города, а провинциальную калитку, в которую устремились все несчастные пассажиры после сноса вокзала и уничтожения речпорта. И калитка эта, морально и физически изношенная, держится исключительно на ответственности и профессионализме сотрудников. Что ни говори, а при плотном расписании рейсы выполняются четко, все службы работают слаженно.

После Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска – городов, у которых нет таких финансовых возможностей, как у Югры, – возвращаться в Сургут становится как-то неловко.

Вопрос модернизации аэропорта годами топчется на месте. Округ демонстрирует поразительную медлительность, новое наше руководство пока тоже не предложило видимого плана действий. Почему соседи находят деньги и пути решения, а мы – нет?

Сдвинется ли этот вопрос с мертвой точки в богатейшем регионе страны?


нравится (4) не нравится (1)
Сегодня в 15:12, просмотров: 319, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ворота, а не калитка 319
  2. ​Сильный дождь и гроза накроют Сургут 15 августа 319
  3. В Мегионе школьница попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте 299
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 295
  5. ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности 294
  6. ​Под видом защиты − новые риски 290
  7. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 281
  8. ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература 276
  9. ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране 274
  10. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 273
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2896
  2. Оборонные комиссии – в действии 2259
  3. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 2065
  4. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1842
  5. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1758
  6. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1656
  7. ​Подростки снова облюбовали «Аврору» в Сургуте, несмотря на обещания властей снести здание 1388
  8. Администрация Сургута отказала застройщику в возведении новых домов. Это очень важное решение 1375
  9. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 1345
  10. В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой 1324
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28142
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5951
  3. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5885
  4. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5421
  5. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4389
  6. ​А Сайма ждет… 4142
  7. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3965
  8. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3859
  9. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 3697
  10. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3343

последние комментарии читаемые комментируемые

