Уничтоженный каток в центре Сургута как показательная история о бизнесе и власти

В Сургуте странно развивается история вокруг большого катка на центральной площади. Сначала предпринимателя фактически вынудили уйти с территории, а потом, когда все уже начали разбирать и распродавать, ему предложили остаться еще на два года.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему этот сюжет стал показательным для Сургута, как частный бизнес сумел оживить пустующую площадь без помощи города, почему чиновники поступили с ним таким образом, и что эта история говорит о реальном отношении муниципалитета к предпринимателям.

Дмитрий Щеглов: Интересная история происходит с некогда главным и самым большим в Югре и даже в Тюменской области катком, который находился на центральной площади Сургута, точнее, немножко с ее бока. Был заметный и любопытный комплекс зданий, там очень много людей постоянно катались, но недавно городские власти сказали, что пора бы эту территорию освобождать.

А теперь выяснилось, когда этот процесс уже идет и все уже распродается, что владельцу этого бизнеса предложили потусоваться на этом месте еще два года. Но, естественно, для этого надо обратно выкупать все подряд и все это дело монтировать и ставить, что выглядит довольно странно. Обсудим эту историю как довольно, кажется, архетипическую для Сургута. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Югра Парк поработал некоторое время, стал неким феноменом, наверное, для города Сургута в какой-то степени, потому что действительно вдохнул жизнь в центральную площадь города, в которой жизни не было спроектировано изначально и непонятно, откуда бы она там вообще взялась. И вот его сначала прогоняют, потом пытаются оставить. Как тебе этот механизм принятия решения?

Т.С.: Давайте сначала вспомним, как конкретно этого предпринимателя, господина Безояна, прогоняли. В разгар подготовки к рождественскому сезону, вообще к зимнему периоду, выражаясь чиновничьим языком, ему поступили бескомпромиссные предложения освободить муниципальную территорию. Как всегда, со ссылками на некие вовремя обнаруженные нарушения по системе общепита, которой он оперировал на этом своем объекте. И ни одно встречное предложение предпринимателя, а также его документальное подтверждение того, что все выявленные Роспотребнадзором нарушения давно уже устранены, и на данный момент к нему нет никакой претензии ни от одного контролирующего органа, восприняты не были. Восприняты нашими муниципальными чиновниками.

Речь-то шла о том, что он не собирался цепляться за этот земельный участок вечно, не собирался его по очень отработанной в Сургуте схеме приватизировать. Мы знаем тысячи примеров, когда арендованное муниципальное имущество или арендованная муниципальная земля по прошествии установленного законом периода аренды на льготных условиях приватизируется или выкупается предпринимателями. Так вот город оброс многочисленными шиномонтажками, безобразными ларьками, павильонами, торговыми центрами, пристроями и прочей архитектурной грязью.

В этом случае предприниматель не претендовал ни на что, кроме одного-единственного — заниматься своим бизнесом, доставлять людям радость, социализировать общество. Извините, что приходится выражаться высоким штилем, но здесь как раз предприниматель выполнял за свой счет, своими интеллектуальными, финансовыми и административными усилиями ту функцию, которую, в общем-то, должна была выполнять городская власть. Речь идет о так называемой центральной площади города Сургута.

Само ее возникновение, конечно, вызвало обоснованные смешки, когда у предыдущей администрации страшно чесались руки по освоению бюджетных средств, в том числе федеральных, и она задумала такой странный объект: превратить пустырь неблагоустроенный в пустырь благоустроенный. После нескольких лет простоя этой так называемой центральной площади, никому совершенно не нужной, это понятно, что без архитектурной концепции всей территории конкретная площадь никогда не будет работать, это ясно совершенно. Без привязки к бизнес-центру, к университету, к пешеходному трафику через данную территорию в парк «За Саймой» — множество факторов.

И вот после нескольких лет простоя в Сургуте объявился предприниматель, который сделал там бизнес. Этот бизнес вызывал чувство ревности у его конкурентов, это понятная ситуация. Есть предприниматели, которые регулярно докладывали в администрацию о страшных нарушениях, которые там обнаруживаются. Это все предпринимательские риски. Это понятно, мы это сейчас не обсуждаем. Но город получил живое место, куда тысячи сургутян с радостью приходили почти круглогодично. Я так понимаю, что и летом, не только зимой, он что-то там предполагал делать.

И вот город Сургут усилиями предпринимателя получает бесплатно, повторю, бесплатно, бесплатно он получает на своей так называемой центральной площади региональную достопримечательность — самый крупный в Тюменской области каток. Не велика хитрость...

Д.Щ.: Я, кстати, напомню, что буквально в одну неделю вышли новости о том, что в Сургуте хотят закрыть этот каток, и о том, что в Тюмени хотят построить большой каток, который будет самым большим в Тюменской области. Это тогда буквально в течение одной недели эти два инфоповода совпали.

Т.С.: Характеризует мотивацию властей одного города и властей другого города просто одна и та же новость. И вот после всей этой работы, когда, я повторю, ненужная никому в городе пустая площадь, фактически пустырь, после нескольких лет простоя усилиями частной предпринимательской инициативы стала живым, обитаемым местом, приносящим радость городу, и не только радость, но и славу, после всего, что сделал предприниматель за свой счет, город весьма невежливо попросил его освободить, как говорится, территорию в данном случае.

Ясно, что шла подготовка к расчистке земельного участка ядра центра города под проект компании «Брусника». Все понятно. Администрация обязана расчистить застройщику территорию, предоставить ее, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Но речь-то шла о том, что в данном конкретном случае человек просил хотя бы дать доработать до конца весны. Он ничего такого страшного не просил. Ни о какой реализации проекта на данной территории, будь то «Брусника» или любой другой девелопер, раньше чем через год, два, а то и три, речи не идет.

Д.Щ.: Я тебе сейчас скажу совсем другие данные. У нас если строительство жилых домов начнется в 2030 году, это уже будет что-то. То есть там пока сейчас проектирование, пока межевание, пока все эти процессы, пока весь план, пока утверждение, пока посадка всех этих распределений, благоустройства и так далее, до начала стройки года три точно, это самый минимум. И это жилые дома. Там жилых домов не будет на той территории. Там будет, может быть, какое-то здание построят, может, «Строитель» построят, новый ДК. Это будет лет через восемь.

Т.С.: Человеку сказали: «Пройдите, пожалуйста, пока что вон, пока что вон, пока что без вещей на выход». И получается-то что? Ну и на этом же фоне наша местная администрация заявила: «Мы построим свой каток своими усилиями». Пожалуйста, давайте оценим результат, давайте сравним результат.

Вся эта ситуация, конечно же, совершенно некрасивая, очень неэтичная эта история. Сейчас уже ничего не поделать, потому что господин Безоян деликатно послал чиновников подальше и сказал: «Мне уже с вами вообще не хочется ни о чем говорить». Тем более что он предприниматель-то, как я теперь понимаю, состоявшийся. То есть у него есть бизнес, он в разных других городах прекрасно работает, никто его ниоткуда не выгоняет, а наоборот, дорожку подметают перед ним. Потому что если вы хотите, чтобы ваш город жил, чтобы он производил впечатление живого организма, в котором людям радостно находиться, гулять по улицам, то местные власти для предпринимательского сообщества создают, как могут, все, что в их силах, условия. А здесь условия не были созданы, здесь человеку показали на дверь.

Ну а теперь эта наша смешная площадь будет дальше пустовать до каких-то времен. Либо туда зайдет, вот посмотрите, помяните мое слово, какой-нибудь другой предприниматель, изобразит там какие-то качельки-карусельки. Ради бога, пожалуйста, вопросов нет. Какой вывод из этой истории нам надо всем сделать? Надо сделать очень простой вывод: если вы видите, что предпринимательская сила даже в этих условиях кризисной экономики в состоянии реализовать общественно полезный проект, все чиновничество, все чиновничество, от мэра до простого работника какого-нибудь отдела, обязано помогать этому предпринимателю, звонить ему, приходить к нему ногами на встречи, спрашивать: «Что вам еще сделать? Какие у вас проблемы есть? Давайте мы рассмотрим, может быть, какие-то совместные проекты».

Это такая вещь абсолютно житейская. Представим, что тебя выбрали директором ТСЖ вашего подъезда. Ну представим, что ты выбрался не для того, чтобы воровать деньги своих соседей, а честно работать, следить за порядком, обновить подъезд, цветы высадить какие-то. Ты же будешь ходить по квартирам, разговаривать с людьми, спрашивать, какие у них заботы, что нам надо подправить в нашей жизни, чтобы нам всем стало жить лучше. Здесь тот же самый случай, он совершенно элементарный.

Кроме того, что мне, если честно, за эту всю ситуацию очень стыдно, потому что город проявил себя некорректно, неэтично, так не надо делать. Надо предпринимателей лелеять. Нас «Сургутнефтегаз» не спасет, если кто-то думает, что нас спасет «Сургутнефтегаз». У «Сургутнефтегаза» свои задачи. У «Сургутнефтегаза» задача набурить нефти, продать ее на рынке и выплатить своим работникам и менеджменту деньги в виде заработной платы, дивидендов и бонусов. Все деньги, которые после этого работники и менеджеры «Сургутнефтегаза» потратят в реальном секторе экономики, каким-то образом попадут на расчетные счета предприятий малого бизнеса, потом через цепочку транзакций — в бюджет города Сургута. Вот так «Сургутнефтегаз» помогает городу Сургуту в его жизни и округу. А все остальное — это не «Сургутнефтегаз», понимаете, это частный бизнес, который бьется, пробивается.

И тут какая интересная вещь. Смотрите, какой-нибудь поганой шиномонтажке, за которую надо давать уголовные статьи тем, кто подписывает документы для ее появления, никого не наказывают. И они растут как грибы после дождя, после всех многочисленных заявлений наших чиновников о том, что вот теперь-то мы все снесем, теперь-то мы все нелегальные киоски снесем, теперь-то мы всю нелегальную рекламу снесем, все снесем. А как только бизнес человеческий появляется, у него возникают подобные проблемы. Почему?

Д.Щ.: Почему?

Т.С.: Это называется коррупция, друзья. Тут надо вещи называть своими именами. То есть вот в том случае, когда шиномонтажка, когда ларек, когда торговый центр, когда напротив библиотеки мусульманская чайхана, это называется коррупция. Это же понятно. Напротив библиотеки имени Пушкина. Тысячный раз эту историю рассказываю. И тысячный раз ни один человек, который мог бы эту проблему хотя бы проанализировать, не позвонил и не сказал: «Откуда у тебя такие данные? Зачем ты вот об этом? Зачем людей обижаешь?». Но, тем не менее, на том месте, которое могло бы быть площадью Пушкина, а не просто местом перед библиотекой Пушкина, вот вам пример: вот можно, понимаете, а тут нельзя. Вот непонятна приоритетность. Вот и все.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Расшифровка будет на siapress.ru.

