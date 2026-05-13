Украли миллиард на пособиях: зачем Югре нужен ценз оседлости

В Югре раскрыли крупную схему с фиктивной регистрацией жителей и незаконным получением социальных выплат. По предварительным данным, через северные регионы преступная группа смогла вывести из бюджетов около миллиарда рублей.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, насколько подобные схемы могут быть распространены в Югре и других северных регионах, почему тема ценза оседлости снова выходит на первый план, как устроена система социальных выплат для новых жителей и почему бюджетные деньги, по мнению собеседников, должны в первую очередь работать на тех, кто действительно давно живет и работает на Севере.

Дмитрий Щеглов: В Югре раскрыли занятную криминальную схему. Было 10 человек, которые раскинули свои сети по разным регионам России, включая Югру, Ямал, Чукотку, Якутию, Мурманскую область, Камчатский край. И эти люди организовывали следующий механизм. Они находили каких-то жителей, рандомных из России, и регистрировали их в этих самых северных и сложных регионах. Естественно, регистрировали фиктивно, и никто там жить не собирался в реальности. Но при этом по факту регистрации они оформляли на этих людей пособия, и, соответственно, те люди получили какое-то свое вознаграждение и живут себе дальше свою жизнь, а авторы криминальной схемы получают пособия.

Эти 10 человек, по предварительным данным, вытянули из бюджета разных регионов в районе миллиарда рублей. Сколько таких вариантов, сколько таких преступных групп, сколько таких опций по вытягиванию пособий, можно только себе представить. Обсудим это сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Мы много раз обсуждали, и с тобой в том числе, и это в разных местах звучало, что по-хорошему надо вводить для получателей различных пособий ценз оседлости. Потому что в иных случаях у нас появляется целая масса самых разнообразных способов, как просто сесть и выдаивать, выдаивать, выдаивать этот несчастный бюджет. Даже бюджет Югры можно уже называть потихоньку несчастным с его 500 миллиардами рублей, потому что можно столько всяких пособий и всяких медицинских плюшек, и всего прочего выдоить из него, что уму непостижимо. Как тебе эта новость? Как ты считаешь, насколько эта схема вообще распространена в Югре и, возможно, даже в других регионах России?

Т.С.: Я бы предложил для оценки масштабов следующее сравнение. Когда мы узнаем новость о том, что тот или иной мэр крупного какого-то населенного пункта или какой-нибудь посаженный вице-губернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, и называется цифра, я не знаю, 7 миллионов...

Д.Щ.: Да.

Т.С.: ...или 17, или 70, мы же понимаем, что это как-то несерьезно. Что это за деньги? Они такие деньги, наверное, даже в кармане на сдачу за мороженое не держат. Правда? То есть мы понимаем умом, нашим каким-то жизненным и профессиональным опытом, что это только то, за что схватить удалось, доказать. То есть то, с чем наверняка можно идти в суд следователям. А масштабы, конечно же, иные.

Д.Щ.: То есть там человек получил взятку, не знаю, в 7 миллионов, а у него в квартире обнаружили условно 250. И это еще очень скромная сумма.

Т.С.: Да, он говорит: «Это мне лиса в пакете занесла, из лесу вышла, и не мое». Я понимаю, там история более творческая бывает. Как когда у какого-то краснодарского чувака, то ли вице-мэр, то ли вице-губернатор, на 70 миллиардов квартир только изъяли, десятки. Может, прятал хуже, не знаю. В любом случае, если квартир на 70 миллиардов, то это он сколько стащил? 7 триллионов получается? То есть всегда надо на какую-то другую, более крупную цифру умножать цифру обнаруженного.

Поэтому, конечно же, ни о каком миллиарде речь тут не идет. И это как с этой дамой в УФМС, которая тоже, кстати, на миллиард, которую уже посадили, по-моему, рисовала мигрантам же эти все ВНЖ. Это же только то, что обнаружено было. А следствие так устроено, что дело, если выиграно в суде, - что, дальше копать, что ли? Все, дело сделано, закрыто. Работа выполнена. Поэтому мы можем лишь предполагать, что имеем дело с минимально доказанным объемом воровства государственных денег.

А причина этого воровства именно та, о которой ты сказал. И о которой говорят все здравомыслящие люди, причем, слушайте, во всем мире: остановите поток мигрантов. Зачем раздавать людям, которые не имеют никакого отношения к нашему региону, к нашему городу, зачем просто доставать из бюджета деньги и класть им в карман? В чем эта великая цель? В чем ее задача? Эти же деньги можно раздавать тем же жителям, которые тут живут, которые отработали по 30, 40, 50 лет на Севере. Давайте тогда губернаторскую добавку к пенсии, я не знаю, как Собянин в Москве дает, существенно более высокую, чем это может себе Югра позволить.

Если вам все равно, куда девать деньги, вот у вас строчка в бюджете - социальные выплаты, социальные пособия, я не знаю, как она еще называется, - тогда давайте мы немножко изменим подход. Давайте для тех, кто хочет приехать к нам из какой-нибудь прекрасной солнечной страны, мы скажем простую вещь: мы вам готовы раздавать наши деньги с большим удовольствием. Мы очень гуманны, нам ничего не жалко для вас. Но потерпите, пожалуйста, 10, а лучше 15 лет. Пройдите все этапы натурализации, получите в соответствии с нашими достаточно жесткими законами ВНЖ, потом получите ПМЖ или гражданство. Через 10 лет приходите, посмотрим на вас.

А все эти 10 лет вы, пожалуйста, живите, только живите легально, иначе мы у вас ваш официальный статус отберем и депортируем. А жить легально - это означает легально работать, легально платить все налоги, легально оплачивать свою страховку, выучить язык на уровне не трех слов, а достаточном, чтобы вы могли сами спокойно ходить без адвокатов-переводчиков по учреждениям, чтобы ваши дети ничем не отличались по языку от детей местного населения. А еще, кстати говоря, чтобы - это как будто бы я как представитель власти говорю этим замечательным людям, - а еще, чтобы вы не создавали никаких криминальных кружков по этническому признаку и не занимались криминализацией нашей местной экономики. И тогда через 10 лет приходите, посмотрим на вас.

И что тогда произойдет? Тогда произойдет очень простая вещь: 98% получателей пособий сегодняшних просто исчезнут, они уедут к себе домой. Наверное, мы очень упрощаем, наверное, скажут нам ответственные представители социальных служб. Но что-то подсказывает, что мы еще очень деликатно ставим вопрос в повестку. Потому что если система по выдаче, по раздаче пособий неместному населению позволяет украсть миллиард из 500-миллиардного бюджета, ну это уже, как бы, все-таки правда, уже вошли мы в порядки общие. Понятно, там в 100, в 500 раз разница, но там миллиард и там миллиарды. Порядки-то общие. И в конце концов миллиарда жалко. Это целый детский сад пресловутый. Но я бы построил планетарий. Или отреставрировал «Аврору» с детским домом в придачу, и речным портом, и ДК «Строитель», и «Петрушкой», понимаете?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Чем раздавать пособия. Вот и все. Что тут еще можно сказать? Надо очень радикально ужесточать миграционную политику. Очень радикально. Очень. Надо вводить ценз оседлости, не позволять людям, не имеющим ничего общего с территорией, просто так садиться на медицинское обслуживание, на школы, на детские сады, на пособия, на квартиры, на жилье льготное. Нет, не надо. Пожалуйста, ценз оседлости, вырабатывайте, становитесь такими же гражданами, как все мы. А мы, в общем-то, тоже потомки пришлых людей, на самом-то деле. Но эти так называемые пришлые люди здесь пахали и создавали эту территорию. Вот и все.

Д.Щ.: Да. Была новость о том, что на уровне России, на уровне правительства России планируется такое решение, как введение ценза оседлости для получения детских пособий для новообретенных граждан. То есть там, если человек приехал с семьей, например, откуда-нибудь из условного Таджикистана и стал гражданином не по программе возврата соотечественников, а на общих основаниях, то детские пособия ему будут полагаться только через 5 лет. Такая идея, по крайней мере, озвучивалась, и, возможно, она будет введена. Я думаю, что это какое-то общее место, потому что с учетом того, какие проблемы испытывают бюджеты всех уровней, а они испытывают большие проблемы, деньги нужно где-то экономить, где-то находить. Соответственно, здесь лежит, скажем так, целое золотое дно того, как можно сэкономить деньги, в том числе на социальные расходы, для того чтобы их запустить на какие-то более полезные цели. Будем надеяться, по крайней мере.

