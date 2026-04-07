Разбираемся, чем цепляет новый фильм с Райаном Гослингом «Проект «Аве Мария»

О фильме «Проект «Конец света» (или «Проект «Аве Мария» − что мне нравится больше) я узнала, неудивительно, из соцсетей. Эпичные эдиты, красочный космос, эмоции, а в комментариях… Бесконечные «дизлайки». Это меня и заинтриговало.

Неужели фильм настолько плох?

О чем же он? В описании говорится: «Астронавт Райленд Грейс просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он − единственный выживший из экипажа, отправленного в звездную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Райленду предстоит положиться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, ему не придется искать в одиночку».

Если чуть подробнее о миссии: оказывается, Солнце начало снижать интенсивность свечения, и через пару десятков лет наша планета начнет замерзать до критических температур. Землянам грозит смертельная опасность. Последней надеждой становится исследование звезды Тау Кита − единственной из наблюдаемых, которая не демонстрирует признаков охлаждения.

И кто же всех спасет? Совсем не астронавт, как сказано в аннотации, а школьный учитель, которого завербовало мировое правительство (и, конечно, его партнер по спасению мира − Рокки − существо с планеты Эрид, паукообразный инженерный гений, покрытый каменной кожей). Впрочем, он не так прост: разобравшись, как разводить астрофаг − организм, который, по сути, и «поедает» энергию Солнца, заставляя звезду тускнеть, − Грейс заслужил место в проекте «Аве Мария».