Кто будет застраивать ядро центра Сургута и что там появится

В Сургуте определился застройщик, который будет осваивать территорию ядра центра города. Победа «Сибпромстрой-Югории» означает, что многолетний проект, наконец, перешел от разговоров к возможной реализации, теперь главный вопрос — в будущей архитектуре, экономике и наполнении территории.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают итоги конкурса на застройку ядра центра Сургута, перспективы появления премиального жилья, судьбу театра «Петрушка», городского культурного центра и музея, а также причины, по которым этот проект десятилетиями считался слишком сложным и малорентабельным. Отдельно — о том, почему для Сургута важно не только массовое жилье, но и качественная городская среда для людей, которые создают в городе бизнес, рабочие места и интеллектуальную инфраструктуру.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте определился застройщик, который будет осваивать территорию ядра центра города. Основными претендентами на эту почетную роль были компания «Брусника» — это федеральный девелопер — и сургутская, югорская «Сибпромстрой-Югория». Вообще «Брусника» заявляла огромное желание осваивать ядро центра Сургута, и в какой-то момент казалось, что она будет чуть ли не единственным претендентом, потому что настолько плотно взялась за всю эту историю.

Тем не менее, по итогам второго конкурса компания «Сибпромстрой-Югория» обошла «Бруснику» почти на 13 баллов в своей заявке. В частности, она заявила 55 миллиардов рублей в виде инвестиций в эту территорию — это на 5 миллиардов больше, чем предлагала «Брусника». Обсудим эту историю сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Итак, я кратко опишу, что там сейчас происходит. Те самые 55 миллиардов рублей, которые «Сибпромстрой-Югория» заявила на этот конкурс. Речь идет о застройке 20 гектаров земли. Там будет построено 10 многоквартирных домов в монолитном исполнении в статусе премиум-класса. А также школа, детский сад, музей, здание для театра актера и куклы «Петрушка». И заявка в том, что все эти социальные объекты «Сибпромстрой» построит за свой счет и передаст городу. Плюсом еще нужно будет расселить более 80 старых жилых домов в деревянном исполнении, которые находятся у нас возле бывшего «Тюменьэнерго». Что ж, Тарас, как ты видишь итоги этого конкурса? Что теперь Сургуту можно ожидать от предстоящих лет освоения ядра центра Сургута?

Т.С.: Раз конкурс состоялся, можно констатировать, что пациент скорее жив, чем мертв. В отношении такой тяжелой темы, как ядро центра Сургута, это новость положительная. О судьбе ядра городские власти говорят больше 35 лет, с конца 80-х годов. И еще в начале 90-х годов уже была оформлена эта тема как важнейший, если не приоритетный, градостроительный проект Сургута, который должен продемонстрировать и качество архитектурного решения, и притязания, в хорошем смысле слова, Сургута на то, чтобы быть региональным культурным, научным, интеллектуальным центром. И вот эти все задачи ядро центра города должно было решить.

Из большого проекта удалось реализовать только строительство университета, и то это было решение спонтанное, на коленках. В этом самом ядре много лет советских стоял недостроенный Дворец молодежи — точная копия Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте, кто знает. И в 90-х годах приняли решение сделать из этого недостроя университет. Решение, еще раз говорю, было очень импровизационным, но, наверное, правильным. Это был проект, на который можно было найти деньги. И сделали еще из этого ядра какую-никакую набережную. Считается, что там есть набережная. По мне так то, что построил город за эти годы в виде набережной, не идет ни в какое сравнение с тем, что напротив, на противоположном берегу, сделал предприниматель Алексей Браташов за свой счет.

Д.Щ.: Определенно.

Т.С.: Почему-то чиновники не возносят предпринимателя, который по собственной инициативе сделал очень красивую вещь, но превозносят всегда себя. Правда, там потом их сажают иногда за то, что они что-то не так построили.

Итак, ядро центра города. «Брусника», я думаю, чем глубже заходила в этот проект, тем больше понимала, что он низкомаржинальный, если вообще не убыточный. Это действительно так. То есть проект из красивого, камерного, когда можно было презентовать всем свои способности перестраивать большие городские территории, как это «Брусника» делать умеет на самом деле, — в том же Екатеринбурге у нее очень хорошие проекты на эту тему есть, в Томске они сейчас занимаются интересными вещами. Но, судя по тому, что мы наблюдали в общественном пространстве, по тем дискуссиям, которые велись по ядру центра города, складывалось ощущение, что проект становится все более обременительным для «Брусники». Не знаю, это моя личная догадка сейчас. Если бы она выиграла конкурс, она бы зашла туда. Но мы упоминали, что первые объекты, которые городу нужны, — театр, «Петрушка» ли это будет, или ГКЦ с «Петрушкой» под одной крышей, какие-то другие объекты, — город бы получил в лучшем случае через пять лет. Понимаете, да?

То есть это такой обременительный проект. Поэтому, наверное, «Брусника» перекрестилась, когда проиграла. И для нее неучастие в застройке ядра Сургута не означает ухудшение экономического положения. А вот участие в этом проекте, наоборот, скорее всего, привело бы к этому ухудшению положения.

Чего не скажешь о компании «Сибпромстрой» — победителе конкурса. Потому что «Сибпромстрой» на сегодняшний день — одна из немногих в регионе, если, наверное, не в стране, крупных девелоперских компаний, которая не испытывает таких серьезных экономических проблем, которые есть у большинства ее конкурентов. Одна история с «Самолетом», громкая, — тому подтверждение. Но «Самолет» — это крохотулечная часть айсберга огромного. А если посмотреть по региональным строительным компаниям, то мы обнаружим очень печальную картину. Да и вообще вся статистика по продажам новостроек говорит о том, что в девелопменте, в стране, наблюдается самый серьезный настоящий кризис. Кстати говоря, «Сибпромстрой» еще 30 лет назад замахивался на эту территорию.

Д.Щ.: О как.

Т.С.: И в архивах департамента архитектуры и градостроительства сургутского до сих пор лежат проекты, первые проекты, которые рисовал «Сибпромстрой», и тогда они делали это вместе с «Сургутгазстроем». Кстати, это интересный знак. Много говорят о неких партнерских отношениях, которые кулуарно сегодня, вероятно, формируются у «Сибпромстроя» и «Сургутгазстроя». Как бы на этой площадке мы не увидели две компании в одной, в том или ином качестве.

Так вот, еще 30 лет назад, в середине 90-х годов, был готов проект этой всей большой территории, сделанный именно «Сибпромстроем». В какой-то части. Тогда, кстати говоря, проект не пошел, хотя «Сибпромстрою» ничего и «Газстрою» ничего не стоило забрать эту территорию — тогда не было таких конкурсов, как сегодня. И мне известно, что они отказались от того, что там просто не та экономика была в 90-х годах. На территории такого статуса только жилье построить нельзя. Это общественная городская главная территория. Поэтому, если «Сибпромстрой» берется, взялся уже за ядро, и мы видим увеличение социальных обязательств, что, опять-таки, не может не радовать...

И главный вопрос многих: а какая это будет архитектура и какое это будет жилье? Будет это чем-то отличаться от того, что привычно строит компания «Сибпромстрой» в Сургуте? На что Николай Сторожук, один из учредителей «Сибпромстроя», уже заявил: в ядре «Сибпромстрой» будет использовать технологию монолитного железобетона. Отлично. Это не профильная технология «Сибпромстроя», все это знают. Но по своему опыту могу сказать, что эту технологию точно «Сибпромстрой» умеет использовать. В частности, здание СИА-ПРЕСС ЦЕНТРА было построено 16 лет назад в части монолита «Сибпромстроем».

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Очень четко. Стояли страшные, адские морозы, «Сибпромстрой» зашел, за несколько месяцев отлил нам коробку из монолита. И без единой претензии. Отлил настолько четко, что в последующем строительстве нам не приходилось ни одной дополнительной дырки под вентиляцию и под трубы отопления сверлить. Все настолько четко соответствовало проектному решению, что я тогда даже уже удивился качеству строительства. Я тогда Сторожуку говорю: «Чего вы не строите вообще из монолита? Это же так здорово, гляньте, как у вас получается». Но у него другая технология, целый завод панельного домостроения, тут понятно. Поэтому будем смотреть, как это получится.

Мне еще очень интересно, что же будет с теми объектами соцкультбыта, которые отвечают за, скажем так, культурное воспроизводство населения. Театр, городской культурный центр... Ты тут только что упомянул музей какой-то.

Д.Щ.: Да, музей какой-то был заявлен, он пока загадочный, надо будет выяснить.

Т.С.: Как бы там не был музей, я не знаю, Сургутского университета. Музей, конечно, нужен. Нужен музей настоящий, крутой, визитная карточка города. Поэтому что там будет за музей — очень интересно посмотреть, но уже появление этого слова в проекте... Мы понимаем, это хорошо, правда? Это хорошо. Я допускаю, что в отношении той же «Петрушки» или городского культурного центра у «Сибпромстроя» будет прагматичное решение. Прагматичное не в смысле «оптимизирующее все и вся», а прагматичное — это означает, что они возьмут его, построят, сдадут городу, и, наконец, у города появятся эти объекты.

Но надо смотреть, что будет за архитектура. Было бы очень здорово, если бы «Сибпромстрой» делал презентации так, как он это умеет делать, при начале своего каждого строительства. А какой это будет монолит? Монолит — это действительно хорошая технология. Не думаю, что у такого гиганта, как «Сибпромстрой», нет инженерных возможностей перестроить часть своего производства на эту технологию. То есть если застройщик умеет делать практически все, что ему мешает сделать из монолита одно из самых красивых мест, одну из самых красивых городских территорий в Югре? Будем надеяться на это.

Д.Щ.: Да. Я тут от себя добавлю, что не так давно у нас на siapress.ru выходил материал, обзорный, о том, чем отличаются статусы жилья: эконом, комфорт, бизнес, премиум. Так вот, премиум — это всегда уникальная архитектура, именно... То есть это не типовые дома никогда, всегда под эти дома делаются свои архитектурные решения. Это очень высокое качество материалов, это очень хорошее качество планировок, это хорошее оформление территории, свои инженерные приколы о том, что в этих домах, не знаю, электричество если даже вырубят в Сургуте во всем, то эти дома должны, по идее, сами как-то еще какое-то время существовать. Ну и так далее.

В общем, тут надо надеяться, что действительно заявленное качество и статус строительства премиум будет выдержан. Потому что, насколько я могу судить, в Сургуте именно жилого комплекса статуса премиум в настоящее время не существует. Возможно, такой у нас появится, и это будет действительно хорошо и интересно.

Т.С.: Тут не «насколько ты можешь судить», это абсолютный факт. В Сургуте нет жилья премиум-класса. И это удивительная и достаточно позорная часть городской жизни, элемент городской жизни, потому что один из главных городов страны и один из самых богатых городов страны, который своим трудовым вкладом обеспечивает доходы федерального бюджета в значительном объеме, не имеет жилья, которое бы удерживало здесь качественное население.

То есть людям негде осесть. Каждый кто во что горазд — перестраивает квартиры, по три на площадке покупает, строит такие вот ничем не выдающиеся дома в нескольких городских поселках, которые никаким премиум-классом не являются. Там премиум-классом является только буйная фантазия владельцев. Ладно хоть только замков не понастроили.

И городской политики по созданию премиум-класса, бизнес-класса нет, и это удивительно. Это должна быть важнейшая часть городского планирования. Потому что кто-то должен жить... Те люди, которые создают рабочие места, они должны где-то жить, понимаете? Они не должны сюда ездить в командировки. И общественное восприятие такого класса жилья, к сожалению, негативное, потому что считают: «Ну это для богачей, вы еще будете думать о них». Но это не богачи, это люди, которые создали себе компании, которые создали бизнес, которые создали какие-то дела, важнейшие учреждения в городе типа университетов, институтов, лабораторий и так далее. Они дают городу общественное пространство, которое обеспечивает интеллектуальное развитие города на поколения вперед. Для этих людей нужны пространства жизни точно в такой же мере, как и для всех остальных жителей города.

Но сургутский крен в градостроительной политике последних 35 лет, да и вообще всей его жизни, заключается только в том, чтобы обеспечивать жильем массы народа. Массы народа. Это неправильно. Возможно, проект ядра центра города в том числе покажет, что как-то эта политика трансформируется в более верном направлении. Посмотрим.

Да, посмотрим. Действительно, мы будем за этим следить еще много и долго. Может быть, мы сейчас досмотрели до конца один сезон этого сериала, и сейчас начинается следующий сезон сериала под названием «Ядро центра Сургута», потому что мы, наконец, переходим к реализации этого проекта.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.