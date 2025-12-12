Отключить и снести: что делать с незаконными постройками в Сургуте

В Сургуте обсуждают новую идею борьбы с самостроями — ограничивать или полностью отключать незаконные здания от коммунальных ресурсов: электричества, воды, тепла и канализации. Поводом стали давно известные объекты, которые годами расширяются без разрешений и продолжают спокойно работать.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему самострои вообще появляются? Кто и на каком основании подключает их к сетям? Почему под окнами обычных жителей можно строить что угодно, а в других местах — нет? И действительно ли отключение ресурсов способно решить проблему, или речь идёт о системной коррупции и безнаказанности?

Дмитрий Щеглов: В Сургуте размышляют над тем, что же делать с несчастными самостроями. Мы тоже об этом кучу раз говорили в наших эфирах, и теперь по этому поводу появились некоторые свежие идеи, а именно: ограничивать доступ коммунальных услуг и ресурсов к этим самым самостроям. Обсудим эту идею. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Замысел такой. Вот есть у нас, например, знаменитый, наш самый, пожалуй, любимый в нашей редакции случай самостроя – это кафе «777». Когда-то это был какой-то ларечек на 50 квадратов, сейчас это двух- или трехэтажное здание, большущее, разросшееся, никаких разрешительных документов там в помине не ночевало. Уже несколько раз был разговор о том, что или его нужно сносить полностью, или его нужно как бы так сносить до его первоначального состояния, но ничего из этого так и не случилось, хотя много раз нам чиновники обещали.

Ничего не произошло. Тем не менее, теперь возникла свежая мысль, заключается она в следующем. Вот сколько электричества полагается зданию на 50 квадратов, столько в это здание и подавать. Я не знаю, сколько, я в киловаттах не разбираюсь, но я подозреваю, что если здание было 50 квадратов, а стало 2 000 квадратов, то ему первоначальной толщины кабеля явно не хватит. То же самое с водой, с водоотведением, с какими-то другими услугами. В общем, максимально усложнить жизнь этих товарищей с коммунальной точки зрения, чтобы они уже, наконец-то, тоже получили свой заряд мотивации на то, чтобы как-то выходить из всей этой истории. Тарас, как ты думаешь, насколько это релевантно потребностям города?

Т.С.: Ну вот решили: «Все, отключаем!» Какое смелое решение, какой креатив! Вопрос ведь очень простой. Может быть, кто-то не дружит с логикой, я еще стараюсь там как-то витамины пить, чтоб соображать немножко самостоятельно головой. А подключал кто?

То есть люди, которые подключили это все, теперь отключают. Опять с каким-то героизмом. Кто подключал? Ведь это все очень интересная вещь. Если муниципальный какой-то оператор или сам муниципалитет подключил незаконное строительство, то мне так кажется, что тут попахивает неосновательным обогащением для муниципалитета. Это очень страшная уголовная статья.

Я напоминаю, что в стране идет очень серьезная, глубокая антикоррупционная кампания. Если вы внимательно почитаете выступления генерального прокурора, председателя Верховного суда, заявления президента, обращенные к Следственному комитету, к ФСБ, к той же прокуратуре, то вы обнаружите много очень серьезных заявок на борьбу с коррупцией. Знаете, сейчас вплоть до того, что чиновнику, у которого вдруг обнаруживается имущество, не соответствующее никаким его формальным доходам, оно...

Д.Щ.: Да, в доход государства...

Т.С.: ...да, в доход государства. И не у чиновника, а у всей цепочки заинтересованных бенефициаров, включая каждого члена семьи.

Д.Щ.: У всей семьи, да.

Т.С.: Это очень серьезная заявка на борьбу с коррупцией. Так вот, смотрите. Кто подключает незаконный объект к теплосетям, например, к водоснабжению, к электричеству? Ну, формально там есть операторы частные, но тогда мы говорим не о неосновательном обогащении бюджета, а о незаконной предпринимательской деятельности. Не может оператор, подающий электричество, вне введенный в эксплуатацию объект...

Д.Щ.: Заключить договор.

Т.С.: ...подавать. Он не может заключить договор. Это невозможно сделать. А это сплошь и рядом происходит. А объект незаконным является... Они их узаконивают, конечно, ты правильно говоришь. Там «777»: был киоск, стал вполне себе настоящий торговый центр. Как это произошло? Или возьмем другой объект. Видели мусульманскую столовую напротив библиотеки имени Пушкина, на улице Республики?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это просто настоящая мусульманская столовая, там кушают, питаются люди, там чайхана там, какие-то люди. Вот, абсолютно с первой секунды, с первого колышка – незаконное строение. Я лично об этом говорю лет уже пять. Я фотографии показывал трем мэрам просто, трем! Я говорю: «Зачем вы это разрешаете?» То есть, это библиотека, это городская библиотека – одно из вообще главных заведений культуры Сургута, в котором проводятся выдающиеся культурные мероприятия. Зачем вы территорию вокруг отдаете опять под самострой? И ведь никто не отреагировал.

Ну, пожалуйста. Дело не в том, что это мусульманская там или, я не знаю, русская чайхана – не в этом дело. Дело в том, что это самострой! Дело в том, что эта территория не облагораживает и не делает ее более культурной и не входит в гармонию с таким учреждением, как городская библиотека центральная имени Пушкина. Никто об этом не думал. А кто-то же это сначала на это закрыл глаза, потом за взятку разрешил это построить, потом за взятку это ввел в эксплуатацию, потом за взятку это подключил к сетям. Кто-то же это делает! Ведь у этих всех самостроев есть совершенно конкретные бенефициары: как с той стороны – то есть со стороны тех, кто это построил, – и с другой стороны – кто это разрешил все построить.

А гараж на Рабочей? Мы о нем писали огромную разгромную статью. По проектной документации там должен был быть построен гараж на какое-то количество автомобилей. В результате возникает четырех- или пятиэтажное здание с коммерческими площадями, ну просто сопоставимыми уже с полезной площадью от заявленных гаражей, с каким-то рестораном, с каким-то, естественно, магазином. Как это возможно? Уничтожили там зеленые насаждения, уничтожили территорию сквера для жителей вот этих домов. Кто бенефициар этой стройки?

Это очень все интересно. И поэтому предложение отключать незаконное строительство от сетей – оно, знаете, оно, во-первых, настолько же очевидно, сколь и абсурдно. Вообще-то, правильней идти до конца вот в этой политике – просто не позволять самострою появляться. Ну, нельзя! Ведь под окнами квартиры мэра или любого заместителя мэра невозможно установить киоск по продаже помидор?

Вот ты можешь себе представить такую ситуацию: под окнами квартиры мэра стоит киоск. Или шашлыки жарят из собаки. Возможно это?

Д.Щ.: Маловероятно.

Т.С.: А почему под окнами простых сургутян это возможно? Значит, закон все-таки позволяет не возникать самострою? Ну, когда хочется кому-то сильно. Так ведь?

Д.Щ.: Логично.

Т.С.: Ну вот и все. Это очень простая вещь. Значит, не то что тут обсуждать надо эту тему, а безусловно внедрять это немедленно в практику и, в принципе, как к незаконному объекту, отключать все системы жизнеобеспечения. И считать незаконным строением не то, что пристроено, а то, что возникло на месте когда-то выданного разрешения под конкретный объект.

Все. Если ты, я не знаю, получил лицензию на охотничье ружье, а ходишь с базукой и стреляешь по домам – значит, у тебя надо отобрать эту лицензию, а тебя посадить в тюрьму, правильно? Ты ж нарушил серьезный закон. Здесь же тот же самый принцип применяется. Нельзя разрастаться вот этому поганству, которым город Сургут, как просто раковыми бородавками, – а он, он, он уже заполнен! Куда ни глянешь – ты видишь незаконные строения. Вот просто вот 90 процентов, у меня такое ощущение, в Сургуте – ну, мы там уберем жилье, да, там какие-то садики, которые бюджет строит... И то там тоже это все просто какие-то ужасные нарушения проектной документации, ввода в эксплуатацию, подсоединения к сетям и прочее, прочее, прочее.

Поэтому тут нечего даже говорить, тут надо жестко отключать и сказать: «До свидания, друзья! Идите официальным путем».

Д.Щ.: Да. Ну что ж, уважаемые слушатели, читатели, высказывайтесь, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, что нужно делать с этими зданиями, с их владельцами.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.