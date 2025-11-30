Рассказываем о законах, которые вступят в силу в декабре 2025 года

Последний месяц года принесет не только предновогоднюю суету, но и новые правила: с декабря в России вступают в силу сразу несколько законов, меняющих требования к мигрантам, усиливающих уголовную ответственность за угрозы безопасности страны и расширяющих меры социальной поддержки. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.
17 ноября
Ужесточена ответственность за преступления против страны
Вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности. Отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности. За умышленные преступления в этой части, представляющие особую опасность для общества, уголовная ответственность будет наступать с 14 лет.
28 ноября
Изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами
Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории РФ. Исключение составляют экстренные случаи. Это часть вступивших в силу изменений в закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
1 декабря
Биометрию у мигрантов будут собирать во всех погранпунктах (постановление)
При наличии технической возможности биометрические персональные данные будут собираться у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу России. Это один из этапов эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства.
9 декабря
Господдержка для НКО, работающих с ветеранами спецоперации
Некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку.
14 декабря
Дополнительная защита госсредств
Размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга.
15 декабря
Порядок госнадзора в области использования атомной энергии
В закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона.
31 декабря
Расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн
Обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через Госуслуги будут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.
