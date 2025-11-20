Про зависть, иерархию и вечную нелюбовь к чиновникам – размышления в День философа

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=HxUcQd14LIBF7QmBPHTFAGWQPD6O209hDYyS0pQwrDuIHmF8fGNkGSAbrL3eDX017nElO2xyS+ySROoUTFvHzNATCrW3zVIA1kahIC6tVZQhPoJFVDNx+7kcagCUQyq6uB4x7LFEUvDH6YZOCi2iUqpYqpq8ZTdfoAZHWZqhhyI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=HxUcQd14LIBF7QmBPHTFAGWQPD6O209hDYyS0pQwrDuIHmF8fGNkGSAbrL3eDX017nElO2xyS+ySROoUTFvHzNATCrW3zVIA1kahIC6tVZQhPoJFVDNx+7kcagCUQyq6uB4x7LFEUvDH6YZOCi2iUqpYqpq8ZTdfoAZHWZqhhyI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=1CgRQGwp1c7qVEpR9eFe6MKIsN2wR3IKynnZvMMpTlPZ2cjNx4mHikSrDy7BdmZb+YUPLyWFgiG6jzollP3/YxvBQTr9BR0yKGnVVzRRdcG4O+pqhnNhfdaRu8AkwIqW1hhfDVtxUm+RID4zIoDp8lkFtUhyle0q6uJqrbrbfes="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=1CgRQGwp1c7qVEpR9eFe6MKIsN2wR3IKynnZvMMpTlPZ2cjNx4mHikSrDy7BdmZb+YUPLyWFgiG6jzollP3/YxvBQTr9BR0yKGnVVzRRdcG4O+pqhnNhfdaRu8AkwIqW1hhfDVtxUm+RID4zIoDp8lkFtUhyle0q6uJqrbrbfes="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=1CgRQGwp1c7qVEpR9eFe6MKIsN2wR3IKynnZvMMpTlPZ2cjNx4mHikSrDy7BdmZb+YUPLyWFgiG6jzollP3/YxvBQTr9BR0yKGnVVzRRdcG4O+pqhnNhfdaRu8AkwIqW1hhfDVtxUm+RID4zIoDp8lkFtUhyle0q6uJqrbrbfes="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=1CgRQGwp1c7qVEpR9eFe6MKIsN2wR3IKynnZvMMpTlPZ2cjNx4mHikSrDy7BdmZb+YUPLyWFgiG6jzollP3/YxvBQTr9BR0yKGnVVzRRdcG4O+pqhnNhfdaRu8AkwIqW1hhfDVtxUm+RID4zIoDp8lkFtUhyle0q6uJqrbrbfes="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=HxUcQd14LIBF7QmBPHTFAGWQPD6O209hDYyS0pQwrDuIHmF8fGNkGSAbrL3eDX017nElO2xyS+ySROoUTFvHzNATCrW3zVIA1kahIC6tVZQhPoJFVDNx+7kcagCUQyq6uB4x7LFEUvDH6YZOCi2iUqpYqpq8ZTdfoAZHWZqhhyI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=HxUcQd14LIBF7QmBPHTFAGWQPD6O209hDYyS0pQwrDuIHmF8fGNkGSAbrL3eDX017nElO2xyS+ySROoUTFvHzNATCrW3zVIA1kahIC6tVZQhPoJFVDNx+7kcagCUQyq6uB4x7LFEUvDH6YZOCi2iUqpYqpq8ZTdfoAZHWZqhhyI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,7321   EUR  92,6047  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Почему дело Шипилова цепляет публику

Про зависть, иерархию и вечную нелюбовь к чиновникам – размышления в День философа

Почему дело Шипилова цепляет публику
Фото автора

Почему дело Алексея Шипилова, бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Натальи Комаровой, интересно широкой публике?

Если смотреть «широко» – ну, очередной чиновник-единоросс, обвиненный в коррупции. Обычное дело. В общественном сознании чиновников всегда недолюбливают. И чем выше чиновник, тем больше недолюбливают.

А почему?

Возможно, из-за классической иерархичности общества. К тем, кто чего-либо добился в абсолютно любой области жизни, подавляющее большинство будет относиться с ревностью и недоверием. Никто не считает себя хуже условного «соседа Васи», и, если Вася живет в доме, который лучше твоего, ездит на машине, которая лучше твоей, и зарабатывает денег больше, чем ты – значит, стопудов, это не потому, что он умнее тебя. Нет! Это потому что либо у него высокие покровители. Либо потому что он такой хитрец-подлец-мошенник. А ты, типа, бедный, но честный.

От трудов праведных не наживешь хором каменных.

И чем выше человек забрался по иерархической лестнице, тем с большим злорадством люди будут наблюдать за его «падением»: да! Есть справедливость! Высшие силы покарали! Ишь, чего о себе возомнил! Оторвался от народа – и заслужил падение!

Признать, что человек чего-то добился благодаря своему труду и своим талантам, наверное, способны немногие. И позволяют себе это лишь относительно областей, в которых вообще ничего не понимают.

Как обычные обыватели, мы способны восхищаться великими конструкторами. Музыкантами. Спортсменами. Учеными. Потому что подсознательно понимаем, что в этих областях нельзя добиться успеха, не вкладывая свое время и силы, не посвящая себя этой деятельности.

Но среди тех, кто занимается этой деятельностью, всегда найдутся завистники.

Менее успешные актеры объясняют успех «звезд», например, тем, что «они спят с режиссерами – но мы-то не такие!»

Менее прокачанные бизнесмены объясняют успех конкурентов, что «они за взятки получают господряды и мухлюют на качестве продукции – но мы-то не такие!»

Что уж говорить о политике, в которой любой таксист понимает больше любого министра. Однако таксист возИт, а министра возЯт.

Потому и не любят.

Возвращаясь к Алексею Шипилову.

Нельзя не признать, что на посту первого заместителя ХМАО он был чрезвычайно эффективен. Эффективен именно в том, что от него требовалось по долгу службы: выстраивание лояльных взаимоотношений между субъектами ХМАО, взаимодействии властей и бизнеса, осуществлении и контроле руководящей и направляющей власти партии в поддержке действующего режима.

Сейчас его обвиняют в том, что «используя служебное положение в коростных целях способствовал переходу ряда жилых домов от одной управляющей компании другой».

По-моему, это слишком мелко для человека такого уровня. И таки очень похоже на «подставу» в рамках взаимных экономических войн разных кланов. Собственно, сращивание политики и бизнеса всегда при любом режиме неизбежно. Бизнесмены, как активные пассионарные личности, в интересах личной эффективности всегда будут использовать все возможные инструменты. Бизнес помогает власти, власть помогает бизнесу.

Но не мне судить, пусть этим занимаются компетентные органы.

Так что почему злорадствуем?

Потому что завидуем.

Так что либо смиряемся и принимаем, либо стараемся и развиваемся, чтобы тоже достичь высокого положения.

Алексею Шипилову – добра и наиболее благополучного для него разрешения данной ситуации.

Сегодня, кстати, День философа. А поскольку все мы с вами в какой-то мере философы, то с праздником нас всех.

Заметка является личным оценочным мнением автора.


нравится (0) не нравится (4)
Сегодня в 17:23, просмотров: 235, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Молодежь спасает «Аврору» // ONLINE 838
  2. Бывший глава Сургута Александр Сидоров предложил достроить здание морга и разместить там медколледж 487
  3. Сургутский суд перенес заседание по делу Алексея Шипилова, потому что его никто не привез из Ханты-Мансийска 472
  4. Синоптики предупреждают о сильнейшей метели в Сургуте 432
  5. ​В Сургуте откроют мемориальную доску в память об архитекторе Викторе Унжакове 388
  6. Нескольких студентов Сургутского политехнического колледжа госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию 376
  7. Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки 373
  8. В Сургуте началось проектирование школы для района, где вообще нет социальной инфраструктуры 366
  9. Новый BMW X5 стал более навороченным, и при этом стоит дешевле 357
  10. Кардиоцентр Сургута пятый год подряд побеждает во Всероссийской народной премии 353
  1. ​«Клод Моне: магия воды и света» в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ 2403
  2. В Югре планируют построить еще один мост через Обь — за 70 млрд рублей 2170
  3. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 1946
  4. За 20 лет население Сургута выросло почти вполовину, а депутатов у нас столько же. А нужно ли больше? 1845
  5. ​Плюсовая погода продержится в Сургуте до конца выходных 1762
  6. Многоуровневые паркинги у больниц — дорого, долго, и главное — без решения главных проблем с транспортом на этих территориях 1723
  7. ​В Югре начинается масштабная муниципальная реформа – чего ждать? 1645
  8. ​Сургут – город контрастов – на примере топ-5 самых дорогих и самых дешевых квартир, продающихся в эти дни 1588
  9. Премии, налоги и смена пароля: на какие письма мошенников попадаются югорчане 1561
  10. ​В Сургуте пройдет открытый диалог о будущем кинотеатра «Аврора» 1457
  1. ​В ожидании рампы 8250
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 5614
  3. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 5600
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 4901
  5. ​Город без вкуса 4889
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 4358
  7. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 4096
  8. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 3899
  9. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 3751
  10. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 3676

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика