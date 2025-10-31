16+
«Мир звучит» стал ежегодным фестивалем. Что ждет сургутян в следующем году?

Около 500 человек посетили мероприятия фестиваля, включавшие мастер-классы, паблик-токи, лекции

«Мир звучит» стал ежегодным фестивалем. Что ждет сургутян в следующем году?
Фото предоставила пресс-служба МАУ «МКДЦ»

В Сургуте в галерее «Стерх» завершился Второй фестиваль современной музыки «Мир звучит».

Идея фестиваля – дать возможность сургутянам вживую услышать музыку современных композиторов, а музыкантам – её сыграть. Эта музыка даёт необычные и яркие впечатления, поводы для общения, возможность включаться в общий российский арт-процесс. Музыка композиторов – молодых и мастеров – о мире, о времени, о нас.

При поддержке гранта Губернатора Югры удалось второй фестиваль сделать более масштабным и разнообразным. Около 500 человек посетили мероприятия фестиваля, включавшие мастер-классы, паблик-токи, лекции. Из них около 350 человек – слушатели 8 концертов. Арт-пространство галереи небольшое, и близкий контакт со звуком, почти «квартирник», интересные люди по обе стороны зала, непредсказуемые и контрастные программы – это делает встречи с музыкой особенными. Принципы фестиваля – знакомить с современной музыкой в контексте музыки ХХ века, создавать новый проект, премьеры, привозить музыкантов с авторскими программами, помогать в творческой реализации местным профессиональным музыкантам – играющим и сочиняющим «композиторскую» музыку. Всё это дает сургутянам возможность лучше и разнообразнее воспринимать новую музыку, знакомиться с творчеством интересных композиторов.

Отдельно хочется подчеркнуть ценность камерного формата фестиваля – в нем возможны вещи, невозможные в большом зале. Тонкие и непростые вещи, акустическое звучание, возможность диалога. Эти события, контакты не менее важны и для творчества, и для новых слушателей.

Проводить такой фестиваль в Сургуте не просто – лучшие музыканты обычно и самые загруженные, замены – почти невозможны, подбор программы фестиваля – задача со многими икс и игрек, надо некоторые инструменты привозить специально, организовывать звукозапись и т.д.

Посреди фестиваля усталость и проблемы накатываются, возникает вопрос – а стоит ли всё таких сил… Поддерживают обратная связь (видна реакция слушателей и музыкантов), появление аудиозаписей (на фестивале рождается и остается новая музыка). Важна поддержка партнеров фестиваля – Сургутской филармонии, Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, Сургутского музыкального колледжа, городских СМИ – СТВ, СИА-пресс, OMEDIA! (Сургут 24), «Сургутская трибуна» и многих других людей.

С благодарностью и восхищением хочется назвать участников и команду фестиваля, которые сделали этот праздник возможным: Вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирская филармония), музыканты Андрей Дикоев (Санкт-Петербург), Юлия Напольских, Дарья Борисова, Светлана Зуева, Алена Поль, Евгений Акимов, все наши любимые сургутские музыканты, замечательный звукорежиссер фестиваля Александр Сидоров, интересный музыковед Вероника Шитова… В фестивале приняли участие 30 музыкантов, они сыграли произведения 30 композиторов.

Благодарим слушателей концертов, творческих встреч, паблик-токов, лекций, участников мастер-классов – этот фестиваль для вас, мы рады вместе открывать миры современной музыки.

«Мир звучит» стал ежегодным фестивалем. Следующий пройдет в октябре 2026 года. Запланированы программы «Оркестр в галерее», «Мистический рояль», концерт «Саксофон + электроника» Серафимы Верхолат (Санкт-Петербург), детская сказка для чтеца и квартета саксофонов «Градиент» (Екатеринбург), концерт квартета Perfecto (самого опытного ансамбля современной музыки в Югре). Продолжится удачное начинание этого фестиваля – лекции и паблик-токи.

В названии фестиваля – слова знаменитого художника, слышавшим краски, Василия Кандинского (корни которого в Югре): «Открытый глаз и открытое ухо превращают ничтожные волнения в огромные события. Со всех сторон несутся голоса, и мир звучит...» (из книги «Точка и линия на плоскости», 1926). Игра и слушание на фестивале современной музыки и могут стать важными событиями для каждого.

Кстати, в группе ВК фестиваля скоро появятся качественные записи премьер и важных исполнения фестиваля.

Участники и слушатели о фестивале:

Вероника Шитова, преподаватель Сургутского музыкального колледжа:

Порадовала программа фестиваля – она была подобрана учётом запросов публики. Эстетичная, понятная музыка, подходящая для камерной обстановки галереи, без вычурности и чрезмерных экспериментов. Чуткие музыканты – и не только профессионалы, но и студенты. Это потрясающе, что они интересуются современным искусством, готовы его исполнять, быть первыми, творить вместе с композиторами. Интересный опыт - проведение паблик-токов и публичных лекций. Приятно, что на такой формат слушатели реагировали очень тепло, с интересом.

Евгений Акимов, студент Сургутского музыкального колледжа:

Я в некотором роде «проводник». Очень часто я привожу в «Стерх» разных студентов. А они со временем действительно начинают интересоваться, хотя до этого вообще были далеки от такой музыки. Если бы не «Стерх», не фестивали – вряд ли бы эти студенты сами пришли бы к этому.

Богдан Калужин, преподаватель ДШИ № 2:

Благодарю организаторов за смелость программ и приглашение ярких исполнителей: именно такие события формируют среду, где рождается новое искусство. Каждый концерт оставлял ощущение счастья и творческого подъёма. «Мир звучит» доказывает: музыка — это не только звук, но и опыт, меняющий восприятие, пробуждающий эмоции и рождающий идеи.

Марина Будникова, постоянная слушательница концертов в галерее «Стерх»:

Мои дети (7 и 12 лет) учатся в музыкальной школе по классу фортепиано. Стараюсь водить их на музыкальные концерты. Замечательно, что вы организуете такие мероприятия! Все концерты нам очень понравились, они все были разные. Мы познакомились с творчеством композиторов, насладились прекрасным и профессиональным исполнением музыкантов! Желаем вам творческих успехов! Надеемся, будем иметь возможность посещать такие мероприятия. Мечтаю, что дети пригласят на свои концерты!


Сегодня в 11:12
