Рассказываем о 7 ключевых темах, которые обсуждали в Думе Сургута в начале осени

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8548   EUR  93,9181  

Новости

  • ​Власти, бизнес и профсоюзы Тюменской области объединяются для развития кадрового потенциала

    ​Власти, бизнес и профсоюзы Тюменской области объединяются для развития кадрового потенциала

    Сегодня в 18:14
    108 0
  • ​Пожарные и железнодорожники победили в мини-футболе среди корпоративных команд Югры

    ​Пожарные и железнодорожники победили в мини-футболе среди корпоративных команд Югры

    Сегодня в 17:56
    124 0
  • Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде

    Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде

    Сегодня в 17:44
    148 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Депутаты предложили запретить госорганам запрашивать у россиян справки о доходах

    ​Депутаты предложили запретить госорганам запрашивать у россиян справки о доходах

    Сегодня в 17:32
    157 0
  • ​СИА-ПРЕСС дарит билет на концерт − участвуйте в конкурсе

    ​СИА-ПРЕСС дарит билет на концерт − участвуйте в конкурсе

    Сегодня в 16:33
    214 0 
  • В ядре центра Сургута построят школу и детский сад

    В ядре центра Сургута построят школу и детский сад

    Сегодня в 15:47
    260 0
  • Югра будет отправлять в Тюмень древесное сырье и затем получать обратно готовые домкомплекты

    Югра будет отправлять в Тюмень древесное сырье и затем получать обратно готовые домкомплекты

    Сегодня в 15:31
    205 0
  • ​В Югре прошел большой форум на стыке культуры, традиций и креативных индустрий

    ​В Югре прошел большой форум на стыке культуры, традиций и креативных индустрий

    Сегодня в 14:49
    245 0
  • ​В ЖК «Георгиевский» прошла акция «Посади свое дерево» – жители высадили сосны и рябины вокруг школы

    ​В ЖК «Георгиевский» прошла акция «Посади свое дерево» – жители высадили сосны и рябины вокруг школы

    Сегодня в 13:59
    299 0
  • Введение нового утильсбора для автомобилей в России может быть отсрочено

    Введение нового утильсбора для автомобилей в России может быть отсрочено

    Сегодня в 13:48
    326 0
  • В Госдуме предложили разрешить россиянам подключаться к родительским собраниям онлайн

    В Госдуме предложили разрешить россиянам подключаться к родительским собраниям онлайн

    Сегодня в 13:34
    250 0
  • ​В Сургуте появилась еще одна «Аллея предпринимателей»

    ​В Сургуте появилась еще одна «Аллея предпринимателей»

    Сегодня в 12:47
    317 0
  • Завершается реконструкция одного из главных окружных гостиничных комплексов — «Югорской долины»

    Завершается реконструкция одного из главных окружных гостиничных комплексов — «Югорской долины»

    Сегодня в 12:25
    293 0
​В поисках решений: что обсуждали депутаты Сургута в сентябре // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем о 7 ключевых темах, которые обсуждали в Думе Сургута в начале осени

​В поисках решений: что обсуждали депутаты Сургута в сентябре // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Рамиль Нуриев

До следующего заседания комитетов Думы Сургута остаются считаные дни. Они начнутся 20 октября. Вспоминаем, с чего началась осенняя сессия, и какие темы стали ключевыми на первых обсуждениях после летних каникул − в нашем обзоре.

Парковки у больниц: у одних − успехи, у других − тупик

Одна из ключевых тем сентябрьских заседаний − организация парковок у медицинских учреждений. По ряду объектов есть позитивные сдвиги: у 2-й и 4-й поликлиник освободили участки и провели благоустройство. Это дало дополнительные места. Но практически в тупиковой ситуации оказались окружная клиническая больница и кардиоцентр.

«Очень сложно найти альтернативные земельные участки, которые можно приспособить под такие нужды – это и кардиоцентр, и окружная больница на Энергетиков. Там есть своя дорожная карта, но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что в свое время эти объекты проектировались как некие медицинские кварталы, внутри которых были предусмотрены нормативы на проектирование всех парковочных мест − и для пациентов, и для медицинского персонала. Но потом, с появлением специального класса антитеррористического законодательства, так получилось, что вся территория стала недоступна для посещения пациентами», − отметил в интервью депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

Он подчеркивает: если невозможно создать парковку рядом, стоит рассматривать перераспределение уже имеющихся зон внутри больничных территорий. Вопрос болезненный, ведь речь идет о пересмотре границ и сдвиге заборов. Но приоритет должен быть на стороне пациента:

«Понятно, что это не всегда нравится главным врачам. Но мы исходим из того, что больницы строились для пациентов, а не для того, чтобы было удобно работать», − высказал свое мнение парламентарий.

Дополнительная сложность − уплотнительная застройка. Больница на улице Энергетиков, по мнению депутата, только усугубила уже существующий дефицит парковок.

Напоминаем, что этой весной на заседании комитета Думы было обозначено: чтобы построить парковку у кардиоцентра, нужно либо выкупить землю, либо получить согласие всех жильцов ближайших домов. По мнению администрации, это практически невозможно.

Подвоз детей из СНТ: дорого и неэффективно?

Вторым крупным блоком обсуждений стал подвоз школьников из дачных кооперативов. Ежегодно на это тратятся десятки миллионов рублей из городского бюджета. В 2023 году расходы превысили 100 миллионов.

Депутаты ищут альтернативу: вместо индивидуального подвоза предлагают продлить маршруты общественного транспорта до границ СНТ. Однако, как признает Болотов, здесь все упирается в инфраструктуру. Многие кооперативы не приспособлены для движения автобусов.

«Многие территории дачных кооперативов банально не позволяют автобусу ни заехать, ни развернуться, ни обеспечить нормативное расстояние и другие требования. Здесь ведется кропотливая работа Департамента городского хозяйства с этими ДНТ: где можно освободить участок, где можно поставить остановку. Они даже идут навстречу – передают этим ДНТ общественные остановки, которые высвобождаются в результате ремонтных работ в городе, и так далее», − подчеркнул Болотов.

Ранее депутаты Алексей Кучин и Дина Биглова-Фатова обратили внимание, что власти сами переселили людей в микрорайоны без школ и детских садов, а значит, обеспечивать подвоз – их обязанность. А вот в случае с дачами − жилье выбиралось добровольно, и родители должны были заранее подумать о дороге до школы.

Охрана в школах: ЧОП или технологии?

Серьезное обсуждение вновь вызвал вопрос охраны в школах. Сейчас безопасность обеспечивают ЧОПы, но у депутатов к ним масса претензий.

«Происходит много странных вещей: заменили контролеров на сотрудников частных охранных предприятий. А ЧОП – это вроде бы частное охранное предприятие, но когда видишь дедушку за 60, который с трудом передвигается, то как-то не веришь, что он в случае чрезвычайной ситуации сможет оказать сопротивление человеку, у которого, мягко выражаясь, незаконные намерения в отношении этой школы», − обратил внимание Болотов.

На заседании комитета по социальной политике Думы города депутаты выступили с инициативой: вместо охранников на входах установить камеры с распознаванием лиц и автоматические турникеты. Они предложили выбрать одну школу для эксперимента, просчитать стоимость автоматизации и сравнить ее с затратами на услуги ЧОПов.

Подростковая занятость: не хватает рабочих мест

Программа трудоустройства подростков через МАУ ПРСМ «Наше время» работает с начала 2000-х и остается одной из лучших муниципальных практик. Сейчас трудоустроено около 2,3 тыс. несовершеннолетних, но остаются еще 500 заявок, которые не удается удовлетворить.

«На самом деле дошло до того, что программа стала настолько востребованной, что нам даже звонят: «Можно к вам по блату обратиться, чтобы трудоустроить ребенка?» Мы считаем, что это классная практика, которая позволяет детям не только социализироваться и приносить пользу, но еще и заработать деньги, которые сейчас многим нужны. То есть это исключительно положительная практика», − заявил Владимир Болотов.

Задача состоит в том, чтобы в бюджете следующего года эту потребность закрыть.

«Аврора»: не снести, а вдохнуть новую жизнь

Один из самых обсуждаемых вопросов сентября − судьба бывшего кинотеатра «Аврора». Изначально в проекте бюджета фигурировали средства на снос здания и обустройство сквера. Но неожиданно в дело вступила Молодежная палата, предложившая не разрушать объект, а создать на его базе арт-резиденцию.

Дума поддержала инициативу. Молодежной палате дали два месяца на проработку: концепция, архитектурные решения, список участников, смета, источники средств. Впереди − работа с окружной Думой, поиск грантов и, возможно, создание НКО для реализации проекта.

Заброшенное здание рядом: 25 лет ожидания

Еще один болезненный объект − недостроенное здание рядом с кинотеатром. Его строят уже 25 лет, и до сих пор не ввели в эксплуатацию. Народные избранники запросили у Департамента архитектуры хронологию строительства и данные о собственнике.

Ранее возле соседнего с «Авророй» недостроенного здания сломали забор, и попасть внутрь мог любой желающий. Владелец объекта − компания ДСК-1 − пообещал усилить охрану периметра.

«Наши несколько предложений о дальнейшей судьбе объекта представлены на рассмотрение горадминистрации», − также уточнил директор ДСК-1 Богдан Токмаджан.

Благоустройство дополнительных площадок для празднования Нового года

На одном из заседаний комитета по бюджету депутаты также обсудили идею расширения праздничного оформления к Новому году. В 2024 году часть украшений с центральных улиц уже устанавливали в поселках, а в этот раз решено установить полноценные новогодние елки в Лунном и Таежном, передают в «ОМЕДИА!».

На зимнее оформление города планируется потратить на 23 миллиона рублей больше, чем было запланировано изначально. Деньги пойдут не только на новые украшения, но и на замену вышедших из строя элементов.

Что дальше?

На следующих заседаниях Думу Сургута ждет работа над бюджетом на 2026 год. Помимо основного финансового вопроса, депутатам предстоит вернуться к обсуждению системы охраны в школах.

Также в повестке − оценка качества ремонта спортивных объектов, анализ финансовой устойчивости управляющих компаний в контексте проблемы задолженности за жилищно-коммунальные услуги и рассмотрение мероприятий по созданию условия для строительства ритуального зала в городе.


