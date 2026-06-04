Что показали 73 автора на коллективной выставке в галерее «Стерх» в Сургуте

В сургутской галерее «Стерх» с 22 мая открыта выставка «Арт-Сургут», масштабный смотр творчества местных художников. В этом году в зале представлены 73 автора: профессионалы с академическим образованием, преподаватели художественных школ и талантливые самоучки.

«Заявки на участие мы принимали с января по апрель, поступило более 200 обращений. Кто-то присылал на отбор одну работу, кто-то два десятка. Мы всегда работаем с профессиональными художниками, и члены художественной комиссии уже могут определить, что попадет на выставку, а что нет. Когда человек без образования претендует на что-то амбициозное, его принять гораздо сложнее. Чтобы не ограничивать себя в творчестве, сначала нужно пройти всю академическую базу, тогда и эксперименты будут восприниматься иначе», – рассказала эксперт по экспозиционной и выставочной деятельности Светлана Кондакова.

При этом на «Арт-Сургут» нашлось место и для художников-любителей. Один из самых необычных авторов выставки, фотохудожник, член Союза фотографов России Алексей Скрифт, который в последние годы пробует себя в живописи и графике. Его работа «Куст 86» написана нефтью, материалом, символичным для региона. В прошлый раз он выставлял работы, написанные соком брусники.

«У нас представлены разные техники, к примеру, линогравюра. Чтобы сделать не одно изображение, как в живописи, а несколько, художник наносит рисунок на линолеум, пропускает через пресс, и получается оттиск. Можно делать гравюру и на дереве, это ксилография, и на металле, и на камне. В столицах этой техникой часто занимаются, а у нас она не очень распространена», – пояснила Светлана Кондакова.